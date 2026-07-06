El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, evaluó que la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el programa financiero generó una primera reacción positiva en el mercado, aunque todavía quedan interrogantes sobre el financiamiento del próximo año, la evolución del riesgo país y la continuidad de algunas medidas cambiarias.

"Lo que obviamente menos incertidumbre tiene es el cierre del programa financiero 2026", afirmó Ramiro Tosi.

El Gobierno ya tiene el pago asegurado del 9 de julio

Asimismo, explicó que el pago de los vencimientos de este año ya se encuentra cubierto: "El pago del 9 de julio ya está asegurado con las colocaciones de deuda que se hicieron durante este año de Bonar 27-28, más las compras de dólares que el Tesoro le hizo al Banco Central".

Además, Tosi destacó uno de los anuncios más relevantes de la conferencia. "Lo novedoso de la conferencia fue que anticipó que en los próximos días se supone vamos a tener ya la confirmación de estas operaciones con organismos internacionales por unos 4.000 millones de dólares", planteó.

Según desarrolló, esos recursos permitirían comenzar a cubrir parte de las necesidades financieras del próximo año: "En ese 2027, que es el más riesgoso porque vamos a transitar un año electoral, el Gobierno entiende que tiene balanceadas las fuentes con las necesidades, o que va a poder conseguir los dólares para afrontar esos pagos".

En duda la continuidad del cepo cambiario

Respecto del mercado local, el entrevistado consideró que buena parte de la estrategia oficial depende del mantenimiento de las restricciones cambiarias para las empresas. "Buena parte de esto supone implícitamente que el cepo cambiario, al menos para las empresas, sigue muy similar a lo que es este año", expresó.

Sobre la misma línea, agregó: "Si sigue el cepo cambiario para empresas, obviamente es más fácil que si se le habilitara a las empresas poder disponer de esos pesos, por ejemplo, para comprar dólares".