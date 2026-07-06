El trasfondo tributario del programa financiero: “Van a impulsar con fuerza el proyecto de Ganancia Simplificado”

Los anuncios económicos del ministro de Economía, Luis Caputo, también tienen una fuerte pata tributaria. El tributarista, Sebastián Mancuso, habló con Canal E y analizó que uno de los ejes centrales de la estrategia oficial será acelerar la aprobación del proyecto de Ganancias Simplificado, una iniciativa que busca ampliar la base de contribuyentes alcanzados por el régimen y fomentar la incorporación de dólares no bancarizados al circuito formal.

Sebastián Mancuso sostuvo que el Gobierno intentará darle un nuevo impulso legislativo a la iniciativa. "Creo que van a impulsar con mucha fuerza este proyecto de Ganancia Simplificado que hoy está en el Congreso y que estuvo medio empantanado estos últimos días. Me parece que, digamos, ahora le van a dar un nuevo impulso", planteó.

En qué consiste el proyecto de Ganancia Simplificado

Según explicó, el objetivo es ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen: "Es un proyecto que amplía las bases de los contribuyentes que pueden entrar a este régimen. Apuestan mucho a que esta ampliación permita sacar los dólares del colchón de los contribuyentes y que eso contribuya también a mejorar la liquidez en dólares del sistema y, bueno, y tal vez a aumentar la capacidad prestable".

Para Mancuso, la expectativa oficial es positiva. "Creo que el ministro tiene una visión optimista y no queda más que ese proyecto, digamos, salga como ley y ver un poco qué resulta en el mercado", resaltó.

Dónde se concentraba la desconfianza de los contribuyentes

Sobre el bajo impacto del régimen en los depósitos en dólares, señaló que el principal problema fue la falta de seguridad jurídica para los contribuyentes: "En el sistema no se quedaba absolutamente convencido y absolutamente seguro de que el fisco no podía hacerle un ajuste fiscal sobre esa tenencia de activos".

Además, el entrevistado explicó la dificultad para justificar el origen del dinero. "Como muchas veces con el efectivo los dólares del colchón es muy difícil poder lograr una trazabilidad de esos fondos, existía el riesgo de que el propio fisco considere que esa plata es del propio año 2025 y que haga pagar impuestos a las ganancias", expresó.

A su vez, destacó que la iniciativa modifica ese punto y brinda mayor protección a quienes ingresen sus dólares al sistema financiero: "Lo que permitiría es que los contribuyentes puedan depositar esos fondos hasta el 31 de diciembre del 2027 sin que el fisco pueda aplicar ningún tipo de presunción sobre esos fondos".