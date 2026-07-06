Afirman que la presentación del programa financiero por parte de Luis Caputo “va a otorgar tranquilidad en el mercado”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, en contacto con Canal E, se refirió a que la presentación del programa financiero 2026-2027 por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Dazza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, generó expectativas en el mercado.

"Seguramente con una menor tensión en cambiar en el mercado", afirmó Gustavo Quintana al analizar el escenario posterior a la conferencia oficial.

Tranquilidad en el mercado y menor tensión cambiaria: las claves del programa financiero

Asimismo, destacó que el efecto más inmediato será una mayor tranquilidad financiera: "El anuncio y la formalización del anuncio, digamos, de la posibilidad que Argentina tenga cubierta el pago de los vencimientos que caen ahora en julio y casi todo lo que vence en el 2027, eso va a otorgar tranquilidad en el mercado, seguramente se verá una menor tensión cambiaria en el segundo semestre, por lo menos en el comienzo".

No obstante, Quintana advirtió que el panorama podría cambiar cuando se acerquen las elecciones. "Después, el año que viene es otro tema, porque tenemos elecciones y Argentina siempre en periodo preelectoral presenta tensiones cambiarias, así que el pronóstico queda bien para el 2027, pero por lo menos lo que resta en el 2026 parecería que está todo muy controlado", resaltó.

La influencia de las elecciones sobre el mercado cambiario

A su vez, recordó que los procesos electorales suelen modificar el comportamiento del mercado cambiario en Argentina: "Estacionalmente en Argentina, en oportunidad de cada acto eleccionario, cada año electoral, hay tensión cambiaria".

En ese sentido, el entrevistado remarcó que el fenómeno se repite independientemente del tipo de elección. "Pasó en las elecciones presidenciales, pasó en los desvíos términos, y seguramente va a pasar en el año que viene, dependiendo de cómo se perfilen los resultados, las encuestas y todo lo demás", expresó.

También señaló que existen factores estacionales que impulsan la demanda de divisas: "Estacionalmente, además, en junio siempre hay mayor demanda de dólares, no solamente por ahorro, en especial tenés las vacaciones de invierno y adicionalmente la demanda por el Mundial, que si Argentina sigue pasando seguramente va a generar mayor demanda".