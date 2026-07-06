Diego Santilli busca apoyo provincial para destrabar proyectos clave del Gobierno

La agenda legislativa de la semana quedó marcada por las negociaciones del Gobierno para avanzar con la reforma electoral, la discusión por la Zona Fría y el debate sobre el futuro del monotributo. En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei analizó el escenario político en el Congreso y el rol que empieza a ocupar Diego Santilli como nuevo articulador del oficialismo.

Según explicó, aunque se trata de una semana corta y sin sesión prevista, el oficialismo busca ordenar su estrategia legislativa y conseguir apoyo de los gobernadores para proyectos clave de cara al calendario electoral de 2027.

La reforma electoral vuelve al centro de la agenda política

Mei señaló que la agenda política dio un giro en los últimos días y que el foco quedó puesto en la reforma electoral. "La agenda política se va a focalizar en este tiempo en lo que tiene que ver con la reforma electoral", afirmó.

Entre los puntos en discusión aparecen la posible suspensión de las PASO y el regreso de las colectoras, una herramienta que el oficialismo buscaría utilizar para seducir a los gobernadores y construir mayor volumen político en las provincias.

El rol de Diego Santilli en la negociación con gobernadores

La periodista sostuvo que Diego Santilli, como flamante jefe de Gabinete, se comprometió a conseguir los votos que necesita el oficialismo. Sin embargo, remarcó que el escenario todavía es complejo, especialmente en el Senado.

"Por ahora no estarían los votos para Zona Fría ni para reforma electoral", indicó. Según explicó, el Gobierno necesita 37 votos en la Cámara alta y por el momento estaría lejos de alcanzar ese número.

En ese marco, Mei remarcó que los mandatarios provinciales tienen una influencia determinante sobre los legisladores. "Los gobernadores siempre son la figura clave", sostuvo al explicar que pueden ordenar o condicionar el voto de los senadores de sus provincias.

Las colectoras como incentivo para las provincias

La posible vuelta de las colectoras aparece como una de las herramientas centrales de la negociación. Según explicó Mei, el oficialismo busca convencer a distintos sectores provinciales de que podrán sumarse a la figura de Javier Milei sin quedar atados necesariamente a una estructura nacional rígida.

"Buscan seducir con esto de las colectoras", planteó. La periodista también señaló que algunos gobernadores podrían optar por desdoblar sus elecciones para no depender del desempeño electoral del Presidente en sus distritos.

Zona Fría y monotributo, otros temas pendientes

Además de la reforma electoral, la agenda parlamentaria incluye la discusión por la Zona Fría, un régimen de subsidios que el Gobierno busca modificar para reducir el gasto público. Mei señaló que el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con ese proyecto.

También mencionó una convocatoria vinculada al monotributo, en medio de la preocupación por una posible reforma tributaria. El encuentro fue impulsado por un diputado del MID y contará con especialistas en temas impositivos para evaluar el futuro del régimen simplificado.

El Gobierno busca capitalizar la agenda económica

Consultada por el impacto político del caso Adorni, Mei consideró que el Gobierno buscará volver a concentrarse en los anuncios económicos y en los proyectos que considera logros de gestión.

"Van a tratar de seguir capitalizando lo económico", afirmó. En esa línea, mencionó avances legislativos como la aprobación de medidas vinculadas al super RIGI y otros proyectos que el oficialismo buscará presentar como señales de gobernabilidad.

La negociación dependerá también de los recursos para las provincias

Para Mei, Santilli puede cumplir un rol similar al que tuvo Guillermo Francos en el diálogo con gobernadores, aunque advirtió que la negociación política necesita respaldo financiero.

"Si no se nivela la billetera, tampoco van a conseguir los votos necesarios", señaló. En ese sentido, sostuvo que la última palabra sobre los recursos para las provincias no depende únicamente de Santilli, sino también del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Karina Milei.