Fernando Camusso sobre el programa financiero: “El Gobierno está intentando anticiparse a que el año electoral tenga algunos bemoles”

El anuncio del programa financiero 2026-2027 realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue recibido con una lectura positiva por parte del mercado. El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, conversó con Canal E y se refirió a que la principal señal del Gobierno apunta a disipar cualquier duda sobre la capacidad de afrontar los compromisos de deuda durante los próximos años, especialmente en un contexto electoral.

Camusso consideró que el Gobierno busca anticiparse a los riesgos que suelen aparecer en los años electorales. "Yo creo que el Gobierno lo que está intentando es, de alguna manera, anticiparse a que probablemente un año electoral tenga algunos bemoles, algunas idas y vueltas que el Gobierno prefiere evitar", planteó.

La versión que intenta imponer el Gobierno con el programa financiero

En ese sentido, sostuvo que el mensaje principal fue claro: "Creo que en definitiva lo que está haciendo es decirnos a todos, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con un riesgo de impago, de vento de crédito o lo que fuere, conforme termina el mandato, o por lo menos este mandato del presidente Milei".

Sobre la misma línea, Camusso resumió el objetivo oficial. "Yo creo que se viene un año electoral y lo que el Gobierno está intentando hacer es que no tengamos otro 2025 en términos de elecciones, más allá de que fueran elecciones de medio término", resaltó.

El Gobierno fue claro con el programa en función de la previsibilidad

Respecto del esquema financiero presentado por Economía, destacó el nivel de previsibilidad: "Está bastante prolijo lo que el Gobierno ha presentado. En todo caso, no es que las cosas no cierran, es que como siempre, el delivery macro, a partir de este año y sobre todo a fines de año, tiene que básicamente mostrar que este cuadrito que nos mostró el Gobierno básicamente se está cumpliendo".

Además, el entrevistado afirmó que, "por lo menos por lo que ha expuesto. El Gobierno está bastante cerrado".

Sin embargo, advirtió que todavía quedan interrogantes. "Las dudas, me parece, van a venir de la mano de realmente, y creo que lo repito por tercera vez, realmente si el delivery va cumpliendo con estas condiciones. ¿Cuáles son los esquemas de opcionalidad? Bueno, no los conocemos mucho", expresó.