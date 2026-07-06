Trump anunció que no extenderá el T-MEC: “Se discute en la economía mexicana qué va a pasar si no se renueva este acuerdo”

El periodista mexicano, Enrique Hernández, dialogó con Canal E y evaluó que la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) volvió a instalar el debate sobre el futuro de la relación comercial entre ambos países.

"Esta semana pasó y hoy todavía mucho de lo que se discute en la economía mexicana es sobre qué va a pasar si no se renueva este acuerdo comercial, como se había previsto por parte del gobierno mexicano", explicó Enrique Hernández.

Las exigencias de Donald Trump

Según detalló, el presidente estadounidense modificó la dinámica prevista para el tratado: "Donald Trump no le gustó y obviamente exige que ahora se revise cada año".

No obstante, Hernández remarcó que, "la decisión de Donald Trump no es ponerle un fin a este acuerdo comercial". Además, recordó que, "este acuerdo comercial tiene vigencia hasta el año 2036, donde México, Estados Unidos y Canadá tienen pactado todo un modelo económico a seguir", por lo que aclaró que, "no hay impactos ni al tipo de cambio ni algún otro tema ligado a esta decisión que ha adoptado el gobierno de Donald Trump".

Asimismo, explicó que las revisiones impulsadas por Estados Unidos están vinculadas a diversos compromisos que desde Washington consideran prioritarios. "Donald Trump exige que México corrija muchos de sus problemas ligados a la migración", resaltó.

El entrevistado también mencionó otros aspectos sensibles de la relación bilateral, entre ellos "el tema del tráfico de enervantes o drogas como el fentanilo", además de cuestiones relacionadas con "la piratería", "reglas parejas" y la aplicación de la legislación para las empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano.