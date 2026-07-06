Histórico: productores de soja retienen 60% de lo cultivado cuando en general "guardan un 25, un 30%"

La comercialización de soja continúa por debajo de los niveles históricos, mientras el mercado sigue de cerca el impacto del tipo de cambio y las expectativas por nuevas medidas oficiales. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor del mercado de granos, Germán Iturriza.

Germán Iturriza aclaró que el mercado no atraviesa una situación de alarma, aunque sí comienzan a aparecer interrogantes sobre el ritmo de ventas. "No es que hay preocupación, pero sí empieza a haber preguntas, qué pasa que no hay tanta venta o fijación de precio por parte del productor", planteó.

Cuánto guarda de producción el productor agrícola

Según explicó, la comparación con el año pasado debe hacerse teniendo en cuenta el contexto que dejó la baja temporal de retenciones: "Históricamente el productor guarda un 25, un 30%".

Con datos oficiales, Iturriza señaló que actualmente la comercialización avanza por debajo del ciclo anterior. "Tenemos 41,6% que son 20.3 millones de toneladas, pero a la misma semana del año pasado teníamos vendido casi 24 millones de toneladas", resaltó.

Disparidad de precios en la comercialización de los cultivos

Sin embargo, destacó que el productor logró financiarse gracias a otros cultivos: "El resto de los productos tuvo mejores precios". En ese sentido, remarcó que maíz, trigo y girasol registran un nivel de ventas muy superior al de la campaña pasada.

Respecto del tipo de cambio, el entrevistado consideró poco probable una nueva modificación del esquema de derechos de exportación. "Lo lógico sería que no haya ningún anuncio", expresó. Aunque advirtió que el dólar aún muestra un atraso en términos reales respecto de algunos indicadores: "Me parece que el tipo de cambio va a comenzar a tomar velocidad, a tomar vuelo".

Luego, manifestó que el productor necesita recuperar competitividad: "Hoy su estructura de costos fijos en pesos presentado en dólares, es una mochila tremenda". Y agregó: "Es un tema de competitividad"