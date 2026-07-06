Reelección de Javier Milei: "Hay dos actores propios que le pueden generar mucho daño, Mauricio Macri y Villarruel"

El politólogo, Gustavo Damián González, pasó por Canal E y se refirió a que el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel volverán a coincidir públicamente durante la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán.

Gustavo Damián González sostuvo que los episodios de tensión entre ambos ya forman parte de una dinámica habitual del Gobierno. "Parece como un clásico de los domingos", planteó.

El "destrato" de La Libertad Avanza sobre Victoria Villarruel

En ese sentido, señaló que los conflictos protocolares se repiten desde el inicio de la gestión: "Los niveles de destrato en cada acto oficial con estas, estos bemoles, de invitarla, no invitarla, que provincia, que los gobernadores le invitan, y el Presidente de la Nación o el protocolo de la presidencia no la invita".

González remarcó que el enfrentamiento no era esperado al comienzo del mandato. "Ha tenido ahí una interna inesperada porque la verdad es que nadie esperaba eso de la vicepresidenta de la nación", resaltó.

Dónde se concentra la interna entre Milei y Villarruel

Además, consideró que el conflicto se origina en otro ámbito del Gobierno: "Aparentemente el problema lo tiene con la hermana del Presidente". Y recordó el calificativo utilizado por el propio mandatario: "Hasta decirle traidora, el Presidente de la Nación".

Aunque ambos asistirán al acto organizado por el gobernador de Tucumán, el entrevistado cree que la relación política ya no tiene retorno. "La vicepresidenta de la nación y lo dijo hace un mes atrás, no se va a volver a su casa", expresó.

A partir de esa definición, advirtió sobre el peso que podría adquirir en el futuro: "Puede generarle un poder de daño muy grande al Presidente de la Nación". Incluso identificó a los dos dirigentes con mayor capacidad para complicar electoralmente a Milei: "Hay dos actores propios que le pueden generar mucho daño, Mauricio Macri y Villarruel".