Congreso AAPRESID: "Queremos reivindicar el suelo para tener una sostenibilidad a largo plazo del sistema productivo"

La directora de prospectiva de AAPRESID, Carolina Meiller, evaluó en Canal E que la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa presentó oficialmente la edición número 34 de su Congreso Anual, que se desarrollará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema "Nuestro Suelo, Nuestra Voz".

"Lo que nosotros queremos es reivindicar al suelo, es decir, es volver a escucharlo, es volver a entender cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como productores para, de esa forma, poder tener una sostenibilidad a largo plazo del sistema productivo", afirmó Carolina Meiller.

Una de las propuestas del congreso AAPRESID consiste en transmitir los conocimientos

Además, sostuvo que el lema también apunta a compartir experiencias entre productores: "Es poder transmitir, transmitir lo que es el conocimiento adquirido, escuchar a los que realmente han experimentado también durante un montón de años con tecnologías asociadas a sostener una buena producción".

Entre los nueve ejes temáticos del congreso ocuparán un lugar destacado la salud del suelo, la nutrición de cultivos y la mejora de la productividad. "Estamos hablando de ejes que tienen que ver con esto, con saber el impacto que tiene la salud del suelo, el saber la nutrición para poder tener una mejor correlación de la productividad", explicó Meiller.

Cómo se puede mejorar la producción

En ese sentido, remarcó la importancia de reducir las diferencias productivas entre lotes: "Tiene que ver con esto de brechas de rendimiento, y cómo poder acortar esas brechas para que nuestra producción sea mucho más eficiente".

Sobre la evolución del sistema de siembra directa, la entrevistada recordó que AAPRESID trabaja desde hace más de tres décadas en mejorar las prácticas agrícolas. "Hace más de 30 años que estamos por los desafíos", señaló.

Según explicó, la institución fue ampliando su mirada hacia nuevas estrategias productivas: "Empezar a pensar en otras prácticas, como por ejemplo son los cultivos de servicio, empezar a pensar en otro tipo de sistema, por ejemplo, esta integración ganadera-agrícola, y todo esto nos lleva a ir desafiándonos año a año".