La industria maderera de Misiones: "El gran problema que tenemos es el mercado interno que no arranca"

El presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Enrique Bongers, analizó para Canal E que la industria forestal de Misiones enfrenta uno de sus momentos más complejos por la caída del mercado interno, el aumento de los costos energéticos y logísticos y la falta de competitividad para exportar.

Al realizar un balance del primer semestre de 2026, Enrique Bongers sostuvo que la principal dificultad sigue siendo la falta de demanda interna. "El gran problema que tenemos es el mercado interno que no arranca", planteó.

Complicaciones en las exportaciones por el aumento de la capacidad ociosa

Según explicó, la paralización de la obra pública y el lento avance de la construcción privada golpean de lleno a la actividad: "Llevamos una capacidad ociosa muy alta, más o menos del 60%". Además, señaló que las exportaciones tampoco logran compensar la caída del consumo local: "Pocas empresas del sector pueden salir a exportar".

Bongers aseguró que existe demanda internacional, pero Argentina pierde competitividad frente a otros países de la región. "El mercado externo existe, tiene precios hoy a precios medios abajo, pero existe", resaltó.

El impacto de los costos logísticos para los aserraderos

Sin embargo, remarcó que los costos actuales impiden aprovechar esas oportunidades: "No tenemos buenos costos logísticos". Y agregó: "Hoy lo que está haciendo el aserradero es sostener la mano de obra de nuestros colaboradores".

El entrevistado también cuestionó los incrementos en las tarifas energéticas. "Recibimos, dependiendo de las categorías, entre el 16 al 28% de aumento en la energía", expresó. Sobre ese punto, afirmó que, "es imposible trasladar a los precios con un mercado deprimido".

Luego, manifestó que la diferencia de costos permite que otros países ocupen mercados donde Argentina podría participar: "Brasil, Paraguay pueden atender hoy demanda de madera rústica para China, y nosotros no podemos estar atendiendo porque nuestros costos logísticos, impositivos y energéticos no lo permiten".