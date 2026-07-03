Los activos argentinos cierran la primera semana de julio al alza en Wall Street. La mayoría de acciones y bonos cotizan el terreno positivo este viernes 3 de julio, mientras que el riesgo país se mantiene por debajo de los 420 puntos básicos. Por su parte, el dólar opera con una tendencia estable, en línea con su cotización de los últimos días.

El BCRA cerró un REPO por u$s 6.000 millones con bancos internacionales y despejó vencimientos hasta 2028

Vale la pena aclarar que el mercado local no cuenta con la referencia de Wall Street ya que permanece cerrado por el Día de la Independencia. En tanto, las bolsas internacionales van camino a cerrar la semana con ganancias.

Fuerte repunte en Wall Street

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street avanzan hasta 4% encabezadas por Loma Negra, seguida de Globant (+3,6%) y Banco Supervielle (+3,4%).

En la bolsa local, el S&P Merval avanza a 0,8% a 3.183.967,280 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran: Metrogas e YPF con el 2% y 1,7%, respectivamente.

En lo que es renta fija, los bonos en dólares suben hasta 0,4% de la mano del AE38D. En ese contexto, el índice medido por J.P. Morgan se mantiene estable en 415 puntos básicos. Así, el indicador llega a su nivel más bajo desde abril de 2018, impulsado por la mejora en la calificación crediticia otorgada en las últimas semanas por las agencias internacionales y por la fortaleza que vienen mostrando los bonos soberanos en dólares.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 3 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. La divisa oficial no llegaba a ese precio desde noviembre de 2025.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.489, con una suba de $1 respecto al cierre del jueves. Así, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.810,56) se ubica al 21,5%.

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, $5 por debajo del cierre del jueves. Así la divisa acumula una suba de casi 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.525, subiendo $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.589, $16 por encima de la cotización del jueves.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comenta respecto a la dinámica del tipo de cambio: "El dólar mayorista interrumpió su racha alcista al retroceder un peso y cerrar en $1.488 para la venta este jueves. Esta baja cortó cinco jornadas consecutivas de subas en la city".

"Pese al descenso, la divisa rozó máximos anuales tras registrar en junio su mayor salto mensual del año, con un avance del 5,3%. La brecha cambiaria frente al dólar contado con liquidación se estiró al 5,5%. En paralelo, el MEP cotizó a $1.522,16 y el CCL se ubicó en $1.569,95. Durante la rueda oficial se negociaron USD558 millones en el segmento de contado", añadió el economista.

Este lunes se presentará el programa financiero 2026-2027 vinculado a los vencimientos en dólares del Tesoro

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció que el Tesoro presentará este lunes 6 de julio su programa de financiamiento para 2026/27. Señaló que, "con todas las estrategias de financiamiento en las que ya venimos trabajando, vamos a demostrar que está completamente cerrado no solamente el 2026 sino también 2027, y además el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026, en términos de las fuentes de financiamiento".

En esa línea, desde PPI inversiones mencionan que los pagos de julio de 2026 (US$ 4.400 millones) ya se encuentran cubiertos con los depósitos del Tesoro en el BCRA, mientras que los vencimientos de 2027 serían prefinanciados mediante préstamos garantizados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con otras fuentes alternativas de financiamiento, a un costo inferior al que actualmente demandaría el mercado internacional.

El BCRA cerró un REPO por US$ 6.000 millones con bancos internacionales y despejó vencimientos hasta 2028

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una operación financiera clave para mejorar su perfil de vencimientos en moneda extranjera. La entidad canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo, conocidas como REPO, vigentes por US$ 6.000 millones y concertó una nueva transacción por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre de 2028.

La medida apunta a limitar riesgos antes del calendario electoral del 2027 en tanto apunta a fortalecer la posición de liquidez en moneda extranjera de la autoridad monetaria y a darle mayor previsibilidad al flujo de divisas, un punto sensible para el funcionamiento del mercado cambiario local.

FN

"Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local", afirmó la autoridad monetaria en un comunicado.

FN