Causa $Libra: uno de los damnificados apeló su exclusión como querellante y dijo que la sentencia de Martínez de Giorgi es “arbitraria”

Uno de los inversores de $Libra apeló este miércoles la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que el viernes pasado apartó del rol de querellantes a cinco inversores y consideró dicha sentencia “arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa”. Ahora debe resolver la Cámara Federal.

El planteo de excepción de falta de acción había sido interpuesto por la defensa de uno de los acusados en la causa, Mauricio Novelli, que el viernes pasado, el mismo día del fallo que hizo lugar a su petición, publicó en sus redes una foto suya en Estados Unidos en el partido que disputó Argentina contra Cabo Verde por el Mundial de Fútbol. La defensa de Martín Romeo, a cargo del abogado Nicolás Oszust, planteó que la Cámara ya había confirmado la “legitimación procesal” de los querellantes para ejercer ese rol, que permite impulsar acciones en la causa.

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En la apelación, a la que accedió PERFIL, el abogado Oszust fue muy crítico respecto del fallo de Martínez de Giorgi. Aseguró que el juez “se basó en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos, ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó” sentencias anteriores de la Cámara. El letrado subrayó que la resolución del juez “causa un gravamen irreparable” a su defendido.

Uno de los argumentos de Martínez de Giorgi para excluir de la condición de querellantes a cinco inversores fue que las memecoin son un "'activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”.

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Para Oszust, la afirmación del juez “constituye un reduccionismo inaceptable y arbitrario que omite valorar por completo la plataforma fáctica de la causa”. En uno de los párrafos más fuertes del escrito de apelación, el abogado resaltó que Martínez de Giorgi “confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado”.

El presidente, como una figura de “lavado de prestigio”

La defensa de Romeo sostuvo que “el ardid (...) consistió en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal”. Dijo que “la banda alteró las reglas del mercado mediante el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de Sergio Morales, y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza (‘lavado de prestigio’)”.

Romeo y su abogado Oszust explicaron que “el colapso de $Libra no fue una ‘volatilidad del mercado’ sino un “Rug Pull (tirón de alfombra) pre-programado”. Dijeron que 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial, 74 billeteras operadas por bots de los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada (Insider Trading)”.

Y continuó: “La extracción posterior de los 44.5 millones de dólares no fue un infortunio regido por ‘la percepción de los participantes’, sino el agotamiento del iter criminis de una estafa monumental”. Romeo sostuvo que “el juez ignora de forma manifiesta el engaño estructural y la asunción dolosa de una calidad simulada que vició la voluntad de los ahorristas”.La apelación también advierte que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, sostiene, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Cámara ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme”.

Si bien la Cámara autorizó revisar esa decisión, ello quedó supeditado a que se probara que los querellantes no fueron perjudicados o que su prueba aportada era falsa. “No hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”, señala la apelación.

Ahora, la apelación quedó en manos de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes deberán definir si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. No tienen plazo para expedirse.

El abogado de Romeo planteó que en caso de que la Cámara resuelva en contra de su planteo de constituirse nuevamente en querellante, podría apelar ante la Corte Suprema.

ML