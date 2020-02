Quién es Marcelo Martínez de Giorgi, el reemplazante de Bonadio

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será quien reemplace a partir de este martes a su par Claudio Bonadio, fallecido hace una semana, a los 64 años. El nombre de Martínez De Giorgi salió del sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la vacante de Bonadio, de forma interina. En paralelo, el Consejo de la Magistratura deberá comenzar la operatoria para encontrar un sucesor definitivo para el despacho que Bonadio, algo que puede demorar varios años. Martínez De Giorgi, titular del juzgado federal 8 de Comodoro Py, fue de hecho uno de los jueces que subrogó la vacante que en 2016 dejó Norberto Oyarbide al jubilarse y que el macrismo tardó tres años y medio en cubrir.

De perfil bajísimo y larga carrera judicial, Martínez De Giorgi se convirtió en juez federal en el año 2012 cuando juró junto a sus actuales pares: Sebastián Casanello, Luis Rodríguez y Sebastián Ramos. Antes pasó por distintos escalafones de la justicia ordinaria y de la federal, adonde incluso llegó a ser secretario de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Desde su juzgado llevó adelante entre otras, la investigación de Odebrecht vinculada al soterramiento del Tren Sarmiento, uno de los tres expedientes que involucran a la compañía brasileña en la Argentina. Allí, en abril del año pasado, procesó a los ex funcionarios involucrados, entre quienes estaban el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario Roberto Baratta, al tiempo que dictó la falta de mérito de los empresarios alcanzados por el caso, entre ellos, el primo hermano del entonces presidente, Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

La medida fue revertida luego por la Cámara de Apelaciones, que cuatro meses después anuló tanto los procesamientos dictados por Martínez De Giorgi como las faltas de méritos. Entonces, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, superiores del magistrado consideraron que su resolución era "nula" tanto porque carecía de fundamentos como porque aún faltaban llegar las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato y le ordenaron profundizar la investigación que tenía en su juzgado.

En su despacho también tramitó la causa de Sueños Compartidos, que investigó las posibles irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través del programa ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el marco de ese caso, en 2016, Martínez De Giorgi declaró en rebeldía y ordenó la detención de la referente de la agrupación, Hebe de Bonafini. Fue luego de que Bonafini faltara a la segunda citación a indagatoria cuando el magistrado dispuso que sea llevada por la fuerza pública.

La Policía llegó a la sede de Madres, suponiendo que la mujer se encontraba allí, y un importante grupo de manifestantes se enfrentó con los efectivos, impidiendo el procedimiento y logrando que la titular de Madres pueda irse rumbo a la Plaza de Mayo para encabezar la tradicional marcha de los jueves. Poco después, el magistrado dio marcha atrás y retiró la orden al tiempo que aceptó indagarla en la Asociación.

En 2019, tras ocho años de investigación, el caso fue elevado a juicio y entre los 20 acusados, además de Shocklender y Bonafini están De Vido y el ex funcionario de Planificación, Abel Fatala.

Pero esa no fue la única vez que Martínez De Giorgi tomó una decisión que lo obligó a romper con su bajo perfil. En 2018, cuando investigaba la presunta revelación a medios de comunicación de información sensible en la causa Time Warp, citó a indagatoria al fiscal federal Federico Delgado, quien luego lo recusó y pidió su apartamiento.