"Qué manera de sufrir": mientras es investigado por el caso $LIBRA, Novelli viajó a Estados Unidos para disfrutar el Mundial

Mientras está siendo investigado por el caso $LIBRA, Mauricio Novelli viajó a Estados Unidos para ver el Mundial de fútbol 2026 y compartió, en su cuenta de Instagram, una foto donde se lo puede ver con la remera argentina en el estadio. Junto a la imagen escribió: “Qué manera de sufrir”.

La presencia del empresario en Miami para observar en vivo el partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de la Copa del Mundo se produjo el mismo día en que el juez que tramita la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, excluyó de la querella a cinco personas particulares que habían invertido en aquella ocasión.

La periodista Jésica Bossi fue quien hizo la captura de la imagen y luego la compartió en su cuenta oficial de X, ironizando: “Mauricio Novelli tuvo un gran día. Acá viendo la Selección. #$LIBRA”.

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La causa penal que involucra a Novelli arrancó a comienzos de 2025 por las denuncias presentadas por diferentes dirigentes políticos tras el lanzamiento del token financiero $LIBRA. Según el expediente, el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para promover un “proyecto privado” basado en la tecnología blockchain.

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El apoyo del mandatario disparó el valor del criptoactivo desde una fracción de centavo hasta llegar casi a los 5 dólares en pocas horas; sin embargo, poco después, la cotización cayó estrepitosamente luego que las billeteras digitales virtuales supuestamente relacionadas con los creadores del proyecto junto a operadores con información privilegiada sacaran cerca de 100 millones de dólares de los fondos de liquidez, lo que provocó que centenares de pequeños inversores perdieran su dinero.

Los especialistas definen a Novelli como el “nodo central” que habría conectado a quienes impulsaron el criptoactivo con personas pertenecientes al entorno presidencial.

El posteo del Presidente Milei

Al momento de lanzarse el token, el 14 de febrero, el joven estaba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y con el empresario Hayden Mark Davis, creador del proyecto $LIBRA, y tuvo un extenso intercambio de mensajes con el Presidente y su hermana Karina durante el rápido ascenso y la repentina caída del proyecto.

Llamadas de Novelli a Karina y Javier Milei

La denuncia del diputado Massot contra Javier Milei y Mauricio Novelli

El diputado nacional Nicolás Massot aseguró el 23 de marzo que “está probado que Milei emitió un tuit para beneficiar a un exempleador suyo (en referencia a Novelli) y lo que resta probarse es si recibió dinero”.

En declaraciones al programa “Esta mañana”, de Radio Rivadavia, el legislador afirmó que “hubo nueve ingresos de Novelli a la Casa Rosada o a Olivos, de los cuales cinco fueron autorizados por Karina Milei y cuatro por Manuel Adorni”.

La Justicia hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli y sacó a los querellantes particulares de la causa LIBRA

Según el parlamentario, en el Gobierno “no pueden negar los vínculos con Novelli”, uno de los impulsores de $Libra, y agregó que en el momento de la concreción de la criptoestafa, el 14 de febrero de 2025, “Adorni era un vocero y, evidentemente, tiene un vínculo que explicar también”.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Sobre la presunta relación entre Milei y Novelli, advirtió: “Cuando se llega a un cargo público hay que tener especial cuidado en la relación con quienes fueron tus empleadores previamente”.