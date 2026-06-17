La novela judicial por el escandaloso derrumbe de la criptomoneda “difundida” por Javier Milei, sumó un nuevo capítulo en tribunales. Mauricio Novelli, el lobbista que actuó como puente entre la Casa Rosada y los creadores del polémico token $LIBRA, le exigió a la Justicia que expulse del expediente al grupo de inversores que denuncian haber sido engañados. La estrategia es clara: para el empresario, no hubo ningún delito; los compradores perdieron su dinero simplemente por apostar en la ruleta del mercado digital.

A través de un contundente escrito presentado por su abogado, Daniel Rubinovich, la defensa le solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que desestime a los cinco querellantes de la causa. Según la óptica de Novelli, ya pasó más de un año de investigación y todavía no se logró identificar a una sola víctima que haya sufrido un daño en su patrimonio, producto de una verdadera estafa.

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El argumento central del empresario es que no se cumple condición básica que exige el Código Penal para comprobar un fraude: no existió ni el engaño previo, ni el error inducido, ni la trampa. "No se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados", señala el texto judicial, remarcando que el colapso del precio del token (que pasó de casi cinco dólares a menos de uno en tiempo récord) es simplemente "la dinámica propia del mercado".

Para sostener su postura, Novelli cargó directamente contra los denunciantes, a quienes describió como jugadores experimentados y no como víctimas ingenuas. El lobbista remarcó que para comprar el criptoactivo había que "descargar billeteras descentralizadas, fondearlas con la moneda Solana y manejar plataformas específicas, una barrera tecnológica que requiere conocimientos financieros avanzados.

Con nombre y apellido, el escrito repasó el historial de compras de los querellantes Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo para demostrar que sus movimientos fueron fríamente calculados. Mencionaron compras múltiples en la misma tarde, la aplicación de estrategias de promedios de costos (DCA) e incluso operaciones realizadas cuando la moneda ya había perdido el 87% de su valor, intentando probar que sabían exactamente lo que hacían.

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El tweet presidencial y la negación del "Rugpull"

Lejos de despegar a Milei de la polémica, la defensa de Novelli minimizó el impacto del mensaje del Presidente que infló momentáneamente el precio de $LIBRA. El abogado justificó que el posteo en redes sociales fue simplemente un "mensaje político" destinado a promover el desarrollo del sector privado en Argentina, y descartó que haya funcionado como un consejo financiero o una promesa de rentabilidad futura.

En otro pasaje clave, el empresario rechazó de manera tajante que el desplome de la criptomoneda haya sido un “rugpull”, la clásica estafa digital donde los creadores inflan el precio para vender todo de golpe y luego desaparecer sin dejar rastro. Para fundamentar esto, Novelli subrayó que ninguno de los imputados huyó de la escena, que el desarrollo de la tecnología fue real y que todos pusieron sus identidades a disposición pública.

Como carta final para demostrar la voluntad de continuidad del proyecto, la defensa trajo a colación la creación del Libra Trust, un fideicomiso ideado para gestionar los millonarios fondos recaudados y destinarlos al financiamiento de startups locales. Ahora, la pelota quedó en la cancha del juzgado de Martínez de Giorgi, quien deberá decidir si le da la derecha a Novelli o si mantiene a los inversores en su rol de acusadores.

TC