Estafa cripto: la promoción del Presidente de un negocio Ponzi de más de US$ 100 millones

Más de 100 millones de dólares perdieron en cuestión de horas quienes compraron $Libra, el criptoactivo promocionado por Javier Milei la noche del viernes. Esa es la estimación que realizan especialistas del mercado consultados que no dudaron en ponerle nombre a esta operación: estafa cripto. Son esquemas conocidos que en la actualidad tienen especial fama en este segmento pero precisan de un grado elevado de desconocimiento sobre los desarrolladores y los mecanismos y, para masificarse, una figura conocida que convoque a realizar una supuesta inversión con elevadas ganancias “garantizadas”. Este caso cumplió ambos requisitos, al punto que la capitalización de mercado alcanzó en su pico los US$ 4 mil millones. Este número se calcula con la multiplicación del precio máximo del activo por la cantidad emitida.

La cotización de cada $Libra de la nada llegó hasta los US$ 5,54 cada una cerca de las 10 de la noche. Al momento del cierre de esta edición operó a US$ 0,38 y se distribuían en 36.575 billeteras, de acuerdo a las estadísticas en vivo que armó el especialista cripto Fernando Molina.

“Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, escribió el Presidente en un mensaje fijado, a lo que sumó el enlace a la web de los desarrolladores de esta herramienta financiera y el número del contrato, una suerte de CBU al que transferir para hacer las operaciones. Pasada la medianoche, subió: “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el orto”.

Entre la creación del activo y el primer mensaje del Presidente pasaron solo minutos, lo que da la sospecha de una coordinación estrecha entre las partes. Además, la mayoría de los token se encontraban en manos de muy pocas personas desde antes del lanzamiento, que fueron los que aprovecharon a vender apenas empezaron a subir las cotización. Así estafaron a unas 40 mil billeteras que confiaron en el tuit.

Julian Peh, el CEO de KIP Protocol, la empresa detrás, tuvo en octubre del año pasado en el Tech Forum un encuentro con el Presidente, quien fue orador. En el pie de la web difundida por X (ex-Twitter) e Instagram reza que el proyecto consiste en una iniciativa privada de la compañía. “Tech Forum fue un evento muy cuestionado. Tenía muchas empresas sponsor y oradores con fotos con el presidente de dudosa calidad en el mundo cripto (léase ponzis y estafas). Los dos organizadores del evento (uno presunto amigo de Milei) tienen denuncias de organizar ponzis”, explicó Maximiliano Firtman.

“Los agentes de bolsa y dueños de compañías que salieron en la noche del viernes a elogiar $Libra hicieron aclaraciones de que no se trataba de recomendación de compra para tratar de resguardarse legalmente. El Presidente no. Dio una recomendación explícita”, señaló a PERFIL un operador experto. “O es un ignorante sobre el mercado o se benefició él o alguno de su entorno más cercano. En cualquier caso es una estafa, pero si participó él, es mucho más grave”, sumó un exregulador financiero.

En esta línea, el economista Carlos Rodríguez tuiteó que “ahora hay que averiguar la trayectoria de ventas en esa estafa para ver quién se favoreció”. “Va a ser difícil buscar un perejil para culpar por este robo. Milei es doctor Honoris Causa del Eseade, autoproclamado futuro Premio Nobel y presidente de la Argentina. Está claramente calificado en el tema económico y financiero y por ende es responsable de su acto. Claro que uno podría preguntarse qué rol jugaron en esta estafa los miembros del Consejo de Asesores”, sumó Rodríguez.

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, destacó como relevante “el rol de un presidente promocionando proyectos de criptomonedas que no tienen algunos chequeos de sanidad blockchain que nosotros, que estamos en el ecosistema, siempre analizamos. Cuando uno hace un análisis, ve que una sola billetera tuvo una ganancia de más de 85 millones de dólares”, detalló. “Siempre tuvimos mucha expectativa desde que asumió el presidente Millei, de su posición sobre el mundo cripto, de las promesas que hizo y todavía no tuvimos el placer de poder reunirnos con él junto a los representantes de las demás empresas reguladas. Estamos expectantes, la verdad, porque vimos que se reunió con otros referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron”, planteó.

“Milei se peleó con el presidente de China y Brasil no para beneficiar al país, sino a sí mismo. Sigue su agenda personal para instalarse a sí mismo como referente mundial de la derecha conservadora, como cuando viaja por el mundo a recibir premios que son solo reconocidos por ese grupo”, resaltó Martín Kalos, director de Epyca Consultores. “Nunca sinceró sus negocios personales. En este caso debería demostrar que lo que sucedió es una completa falta de inteligencia en lugar de un delito”, esgrimió.

Casi 24 horas después del primer mensaje de Milei, salió a defenderlo el ministro de Economía, Luis Caputo: “El presidente Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años. Fin”. Del otro lado, fue punzante el extitular de la cartera Martín Guzmán: “Hay dos escenarios posibles. O el Presidente es un delincuente o realmente es un ingenuo. No olvidemos que es economista, carrera en la que se estudian estas cosas”.

En 2012 se hizo una reforma al Código Penal, donde la intermediación no autorizada, el uso de información privilegiada y manipulación de mercado dejaron de ser consideradas como meras infracciones. Figuran tipificados dentro de los artículos 308 y 309 como delitos contra el orden económico y financiero tras la modificación que realizaron el ahora intendente de La Plata pero entonces ministro de Justicia, Julio Alak, y el expresidente de la CNV Alejandro Vanoli para adecuar la regulación argentina a la lucha contra el lavado de activos.

Descargo. Ayer a la tarde, KIP se desligó por redes del lanzamiento de $Libra, que se lo adjudicaron a Kelsier, la compañía de Hayden Davis.

$Libra: cómo funciona el mecanismo ‘rug pull’

Rug pull es el nombre en inglés de este tipo de estafas comunes, que significa “tirar la alfombra” para que caigan quienes quedaron parados arriba. Los desarrolladores detrás de un proyecto cripto lanzan un token y lo vuelven muy atractivo para los inversores. Más tarde, cuando los usuarios tomaron confianza, roban la liquidez del proyecto y desaparecen, desplomando el valor del activo, explican en la web de Bitso Argentina.

Esta operación puede ocurrir en cualquier momento y con cualquier cripto. Como en toda estafa, deben converger diferentes factores en simultáneo para que la misma se lleve a cabo. En el caso del rug pull los factores principales son: la escasa información acerca de los desarrolladores y la poca transparencia acerca de los mecanismos que utilizarán para llevar a cabo el proyecto.

“Estos dos aspectos son cruciales: al mantener desinformado al inversor, es menor el riesgo para los estafadores. Por esta razón suele ocurrir principalmente en proyectos nuevos y se suelen cumplir los factores que mencionamos: poca información y poca transparencia”, detallaron en Bitso.

Es común que ocurra en ofertas iniciales de tokens, donde metan recursos en la promoción para captar la atención de los inversores.