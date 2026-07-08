Lionel Scaloni, sus cambios y la Messidependencia: las dudas que dejó Argentina antes de enfrentar a Suiza

La Selección Argentina se caracterizó estos años por ser un equipo ganador, dominante e imponente. Luego de que una generación entera viera cómo Lionel Messi y compañía tan sólo cosecharon “buenas participaciones”, llegó Lionel Scaloni para darle esa vuelta de tuerca a un conjunto de cracks europeos que con la Albiceleste no funcionaba. De todas maneras, y como todos los técnicos, el pujatense tuvo decisiones cuestionables, pero con el pasar del tiempo —y de los títulos— el haber bordado una de las tres estrellas que Argentina consiguió en Mundiales de Fútbol parece que lo hicieron intocable, pero no es así.

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En Qatar 2022, las apariciones de los más jóvenes y un esquema flexible hicieron que Argentina, con el pasar de los partidos, pueda moldearse, reconstruirse y salir victoriosa. El trofeo levantado en Lusail no solo fue por Messi y los titulares, sino también por el banco de suplentes que respondió cuando el equipo lo necesitaba.

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En este Mundial 2026 todos los jugadores de campo sumaron minutos, pero algunos de ellos debutaron oficialmente en la misma copa. Ante el mal momento de fútbol general que se vive en CONMEBOL, la Albiceleste clasificó desde muy temprano a esta cita mundialista, pero no hubo espacio para el recambio.

Contando amistosos, los nuevos miembros de La Scaloneta no sumaron demasiados minutos: Giuliano Simeone (13 partidos), Nicolás Paz (9 partidos), José Manuel López (5 partidos), Valentín Barco (4 partidos), Marcos Senesi (3 partidos). Los últimos tres debutaron ante Jordania.

Ya sin Paulo Dybala, Ángel Correa, Alejandro Gómez o Ángel Di María, hoy Scaloni ve al banco y, a pesar de que son nombres conocidos con excelentes rendimientos en sus clubes, aún no tuvieron momento de sumar minutos de calidad con la mayor.

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Ayer, ante Egipto, los cambios fueron Nicolás Gonzalez y Gonzalo Montiel (para ampliar los carriles), Facundo Medina y Nicolás Otamendi (que apenas sumaron segundos y entraron a cerrar el partido) y Lautaro Martínez (que dio una asistencia). Apenas uno —si quieren, dos— cambios en la zona ofensiva ante un rival que desde los 15 minutos estuvo por encima.

Sería una locura pensar que vemos algo que el estratega de Pujato no ve, pero tras el susto de Cabo Verde algo hizo ruido en la Albiceleste y Egipto terminó de confirmarlo. La Messidependencia volvió a apoderarse del estilo de juego y quienes se lucieron por llegar a lo que Lionel no podía, hoy brillan por su ausencia.

Una idea que no rinde, una defensa que no se mantiene en cero ante rivales de menor jerarquía, muchas individualidades en bajo nivel, sumado a un banco que no resuelve partidos, generan solo un cóctel de inseguridades.

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Copa del Mundo

Ahora se viene Suiza, una prueba de fuego que, a piori, parece rival de nivel más alto que los anteriores y que debería haber más espacios para que se juegue un golpe por golpe. Esto podría favorecer al flujo de juego argentino, ya que habría más espacios.

Si se pasa a la próxima fase, se queda a dos partidos de un título mundial, donde ya no hay rivales débiles o favoritos, pero tampoco habrá excusa que valga.

Plata o...