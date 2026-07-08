El “shutdown” que diseña Milei: qué gasto se frenaría y qué áreas podrían quedar exceptuadas

El Gobierno empezó a trabajar en una versión local del “shutdown”, inspirada en el mecanismo que Estados Unidos utiliza cuando se interrumpe el financiamiento de parte de la administración pública. En el caso argentino, la idea de Javier Milei apunta a frenar el gasto cuando se terminen las partidas aprobadas. La dificultad será llevarlo a la práctica sin tocar áreas que el Estado no puede apagar.

El Gobierno todavía no explicó cómo lo aplicaría. El Presidente adelantó una regla simple: si una dependencia agota su presupuesto, no debería poder seguir ejecutando gasto. La medida se discute en paralelo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el Ejecutivo busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro.

La versión argentina del shutdown tendría como disparador el agotamiento de las partidas aprobadas. A diferencia del modelo estadounidense, donde el cierre suele originarse por la falta de acuerdo del Congreso para aprobar fondos, el esquema que analiza la Casa Rosada estaría atado al uso efectivo del presupuesto. Cuando un área consuma los recursos asignados, no debería poder comprometer nuevos gastos.

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El primer filtro será definir qué gastos se cortan y cuáles quedan a salvo. No es lo mismo una obra pública, una contratación administrativa, una campaña oficial, un programa social, el pago de salarios o una transferencia a provincias. El Gobierno deberá precisar si el freno se aplicará por ministerio, por jurisdicción, por programa o por partida específica.

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También queda pendiente determinar quién tendrá la autoridad para activar el cierre. Una posibilidad es que el control quede en manos del área presupuestaria del Ejecutivo, con intervención de organismos de control. Otra opción es que la regla quede incorporada a los sistemas de administración financiera, de modo que no puedan comprometerse gastos si no existe crédito disponible.

Qué gastos podrían quedar frenados

En un shutdown clásico, las actividades consideradas no esenciales son las primeras en suspenderse. En la Argentina, eso podría alcanzar a contrataciones nuevas, programas sin ejecución crítica, gastos administrativos, campañas, eventos, viajes, compras no urgentes o partidas discrecionales. Eso recién se sabrá cuando el Ejecutivo envíe el proyecto.

El problema aparece con los gastos permanentes. Salarios públicos, jubilaciones, seguridad, salud, justicia, emergencias y servicios básicos del Estado difícilmente puedan detenerse sin consecuencias legales, sociales o políticas inmediatas. Por eso, el mecanismo necesitará una lista precisa de gastos exceptuados.

Los salarios públicos y jubilaciones constituyen los gastos permanentes más sensibles

En Estados Unidos, durante un shutdown, los servicios críticos continúan operando y parte del personal esencial sigue trabajando, incluso si el cobro de salarios queda demorado hasta que se restablece el financiamiento. El Gobierno argentino deberá decidir si pretende replicar esa lógica o si establecerá un esquema distinto. Esa definición mostrará hasta dónde quiere llegar la Casa Rosada.

La conexión con el Banco Central

El shutdown va de la mano de otra reforma clave para Milei: la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. El Presidente quiere prohibir que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión. Además, adelantó que el nuevo esquema podría incluir sanciones penales para quienes habiliten ese tipo de asistencia.

La Casa Rosada quiere bloquear dos caminos al mismo tiempo: emisión para el Tesoro y sobreejecución del presupuesto. Si el Banco Central no puede asistir al fisco y las dependencias no pueden gastar una vez agotadas sus partidas, quedaría menos margen para tapar gastos no previstos. En ese esquema, el shutdown dejaría de ser solo una consigna fiscal para convertirse en una restricción concreta sobre la caja.

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Milei vinculó incluso la emisión para financiar al Estado con figuras del Código Penal, como la estafa o la falsificación de moneda. Esa comparación apunta a endurecer el costo institucional de vulnerar la independencia del Banco Central. El Congreso deberá tratarlo y es probable que también aparezcan cuestionamientos judiciales.

Las diferencias con el modelo de Estados Unidos

El mecanismo estadounidense se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para sostener al gobierno federal. Allí, el problema suele ser político: demócratas y republicanos no logran acordar el presupuesto o una ley provisoria de fondos. Cuando eso ocurre, parte de la administración queda paralizada hasta que aparece una salida legislativa.

La propuesta argentina apunta a otro problema: impedir que el Ejecutivo siga gastando después de consumir el crédito presupuestario disponible. No se trataría solo de una falta de aprobación legislativa, sino de una regla para bloquear sobreejecuciones. El Gobierno no apunta a copiar el cierre norteamericano, sino a usarlo como referencia.

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En Estados Unidos existen mecanismos temporales, como las “stopgap bills”, para evitar cierres de gobierno. En la Argentina habrá que ver si el oficialismo acepta excepciones o mecanismos de emergencia, o si busca una regla más rígida. Sin excepciones, cualquier emergencia, salto inflacionario o caída de ingresos podría trabar la administración.

Las dudas que deberá responder el Gobierno

El proyecto tendrá que aclarar varios puntos. El primero es si el shutdown se aplicará a todo el Poder Ejecutivo o solo a determinadas áreas. También deberá definir qué pasará con organismos descentralizados, empresas públicas, fondos fiduciarios y partidas con financiamiento específico.

Otro punto será el impacto sobre las provincias. Muchas transferencias dependen del presupuesto nacional y podrían verse afectadas si una partida se agota. Esa discusión puede abrir una nueva negociación política con los gobernadores, sobre todo si el Gobierno intenta aplicar la regla sin mecanismos de compensación.

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También habrá una discusión judicial. Si el Estado frena programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario, podrían aparecer reclamos ante los tribunales. Por eso, el diseño legal deberá ser lo suficientemente preciso para evitar que el mecanismo quede bloqueado apenas empiece a aplicarse.

El shutdown que propone Milei busca convertir el presupuesto en un límite efectivo. La idea es impedir que la administración siga comprometiendo fondos cuando ya no tiene partidas disponibles. Para el Gobierno, esa regla serviría para disciplinar al propio Estado y también a futuras gestiones.

La aplicación puede tener costos políticos. Si la norma avanza, cada ministerio quedará obligado a administrar sus partidas con menos margen para pedir ampliaciones o cubrir desvíos sobre el final del ejercicio. También aumentará la presión sobre el Congreso, que deberá discutir presupuestos más ajustados y con menos espacio para parches posteriores.

Si la letra chica queda rígida, el Gobierno puede ganar disciplina fiscal, pero también abrir conflictos con ministerios, jueces, provincias y empleados públicos. La idea ya fue planteada; lo que falta es saber si puede llevarse a la práctica. La discusión concreta será qué gasto se corta primero, quién activa el freno y qué áreas quedarán fuera del ajuste automático.

DCQ