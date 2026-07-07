El Gobierno relanza la mesa política con Santilli al frente y dos proyectos clave: reforma política y zonas frías

La mesa política del Gobierno reaparecerá este miércoles, con Diego Santilli ocupando el lugar de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Según las fuentes oficiales que hablaron con Noticias Argentinas (NA), el órgano empezará a trabajar para poder implementar lo antes posible las reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo.

Diego Santilli y Karina Milei

Es importante recordar, para poner la situación en su debido contexto, que, desde marzo pasado, La Libertad Avanza difundió los proyectos que buscaba llevar adelante pero no pudo discutirlos en el Congreso porque la situación judicial de Adorni generó fuertes cuestionamientos en la oposición, pero también en históricos aliados del oficialismo.

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Manuel Adorni

Ahora, sin la presencia del exjefe de Gabinete, LLA buscará llevar adelante el debate sobre Zonas Frías, que intenta bajar los subsidios a las tarifas de gas en prácticamente toda Argentina con la excepción de la Puna, la Patagonia y Malargüe.

Diego Santilli busca apoyo provincial para destrabar proyectos clave del Gobierno

La iniciativa ya había logrado obtener media sanción en Diputados y ahora podría ser aprobada en el Senado. El principal argumento del oficialismo es que el actual sistema provoca un déficit de 485.000 millones de pesos. Si se aprobaran los cambios, Hacienda ahorraría, aproximadamente, 272.099 millones de pesos.

Si se consigue sacar adelante ese proyecto, LLA intentaría avanzar con la reforma electoral. En este caso, una vez más, el oficialismo intentará convencer a sus aliados con cifras: afirman que quitar las primarias obligatorias le permitiría al Estado ahorrar 250 millones de dólares.

Patricia Bullrich y Karina Milei

Quiénes estarán en la mesa política tras la salida de Adorni

En la mesa política convocada para este miércoles en el despacho de Diego Santilli, además del jefe de Gabinete estarían la secretaria general Karina Milei; el subsecretario de presidencia, Eduardo "Lule" Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; e Ignacio Devitt.

Quién es Ignacio Devitt, el hombre de confianza de Karina Milei que es el segundo de Diego Santilli

También estaría presente Fabián Fernández, el secretario de Comunicación, una figura que se sumaría a estos encuentros porque cuenta con el apoyo de todos los sectores de La Libertad Avanza.

HM/MSS