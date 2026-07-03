Los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentaron pedidos de informes para que el gobierno de Axel Kicillof explique una licitación pública destinada a la producción y distribución de contenidos audiovisuales oficiales. Desde la oposición sostienen que la contratación podría utilizarse para crear un "canal de propaganda propio", mientras que el Ejecutivo, hasta el momento, no respondió públicamente a los cuestionamientos.

Al centro de la polémica quedó una licitación publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires por la Subsecretaría de Planificación de Comunicación Gubernamental. Dicho proceso de compra, identificado como 401-0405-LPU26, contempla la contratación de un "Servicio de Producción y Distribución Satelital de Contenidos Audiovisuales con Unidades Móviles de Producción y Set de Conferencia Punto a Punto y el Servicio de Producción, Grabación y Emisión en Vivo de Contenidos Audiovisuales, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta".

De acuerdo a la documentación oficial, el presupuesto estimado de la contratación asciende a 2.278 millones de pesos y prevé la provisión de unidades móviles de televisión, cámaras de seguimiento, drones para filmación, sistemas de transmisión satelital y un estudio para la producción y emisión en vivo de contenidos institucionales.

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Frente a esa contratación, diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza presentaron pedidos de informes en ambas cámaras para que el Poder Ejecutivo detalle el destino de los fondos, los criterios de contratación, los medios que recibirán la señal y los mecanismos de control para evitar un eventual uso partidario de los recursos públicos.

Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Luego, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue quien encabezó la presentación y cuestionó duramente la iniciativa. Así, los legisladores libertarios señalaron que buscan determinar si los contenidos audiovisuales tendrán un carácter exclusivamente institucional o si podrían utilizarse para promocionar la imagen del gobernador o de funcionarios provinciales.

A la par, Pareja afirmó además que "el abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta de que lo que gasta en pauta oficial no le alcanza". "Ahora va por un canal de propaganda propio, queriendo armar su medio provincial y en seis meses va a despilfarrar 2.278 millones de pesos de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tienen herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis", agregó.

De este modo, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, aseguró que la comunicación institucional "no está en discusión", pero consideró que "un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis que atraviesa la Provincia es una vergüenza".

Por su parte, el diputado provincial Juan Esteban Osaba sostuvo que "mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis en el IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes, el gobernador usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV".

Qué contempla la licitación

La contratación busca garantizar servicios de producción audiovisual para la cobertura de actividades oficiales del Gobierno provincial e incluye, de acuerdo con el pliego oficial:

Producción y grabación de contenidos audiovisuales.

Emisiones en vivo.

Distribución satelital de señales.

Unidades móviles de televisión.

Estudios de producción.

Equipamiento de transmisión y filmación, incluidos drones.

Al momento, el Gobierno bonaerense no informó públicamente que el objetivo de la licitación sea crear un canal de televisión propio. Esa interpretación surge de las críticas formuladas por los bloques de La Libertad Avanza, que solicitaron precisiones mediante los pedidos de informes legislativos.

Dicha polémica se produce en un contexto de fuerte confrontación política entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei, mientras el gobernador comienza a posicionarse de cara al escenario político de 2027, donde distintos sectores del peronismo analizan su eventual candidatura presidencial.

MV