Espert, por primera vez ante la Justicia

La jornada del partido de Argentina contra Egipto en los octavos de final del Mundial coincide con la citación a declaración indagatoria del ex diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert en la causa que lo investiga por lavado de dinero por haber recibido 200 mil dólares de una empresa de Fred Machado.

Machado, empresario de origen argentino, cumplía prisión domiciliaria en Viedma y fue extraditado a Estados Unidos, donde lo investiga la justicia, en noviembre pasado. Lo acusaban por los delitos de lavado de activos, fraude y narcotráfico, pero admitió el delito de lavado y recibió un perdón en la acusación por narcotráfico.

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La Justicia le dio oxígeno a Espert: postergaron su indagatoria por los vínculos con la red de "Fred" Machado

La indagatoria a Espert estaba prevista para hacerse el martes pasado, pero su defensa pidió una prórroga. Al economista se lo investiga por una transferencia de 200 mil dólares que recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino.

Según la investigación de elDiarioAR, que reveló la trama, el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America, y el registro de esa transacción identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, quien en Estados Unidos fue procesado por posesión y distribución de más de cinco kilos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico.

En televisión, Espert dijo que ese dinero lo había cobrado para asesorar a la empresa Minas del Pueblo SA, en Guatemala. Sin embargo, Espert nunca viajó a ese país y las minas nunca estuvieron operativas. Se sospecha que con el dinero compró dos autos de alta gama e hizo retiros, que podrían haber financiado un fideicomiso en las playas de Costa Esmeralda.

Espert tiene que presentarse ante la Justicia pero le asiste el derecho a no declarar. Puede presentar un escrito. También está citado su contador, Mariano Cosentino. El juez a cargo de la causa es Lino Mirabelli y la investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.

Una candidatura trunca

El “profe” Espert, tal como lo llamaba el presidente Javier Milei, era el candidato de La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. En el marco de la campaña salió a la luz la relación con Machado, y debió renunciar a la candidatura y pidió licencia como diputado. En ese momento, con las boletas ya impresas, el oficialismo optó por Diego Santilli como reemplazante de Espert, hoy ungido jefe de Gabinete en lugar del también renunciado Manuel Adorni.

Bienes inhibidos

Espert, su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias tienen sus bienes inhibidos, así como las empresas a las que están vinculados: Varianza SA, el Encuentro de Castello SA y Condominio Espert José Luis Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma. A pedido del fiscal también está inhibido el Fideicomiso Costa Dunas.

Espert presentó un contrato falso para justificar los 200 mil dólares de Machado, según la fiscalía

La defensa de Espert apeló la inhibición pero la Cámara de San Martín la confirmó, aunque le recordó al juez que estas medidas son de carácter previsional. Los abogados del economista también pidieron unificar la causa con otro expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Es una causa que se inició en 2021 por el uso de un avión privado de Machado en su campaña presidencial de 2019. Tanto el juez como la Cámara rechazaron el pedido de Espert, que este martes a las 10:30 deberá presentarse en tribunales.