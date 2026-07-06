La mesa política del Gobierno nacional fue reprogramada para este miércoles a las 17, en la previa de la visita del presidente Javier Milei a Tucumán por la vigilia del Día de la Independencia. A raíz de los cambios en el Gabinete, será el primer encuentro con la incorporación de Fabián Fernández, actual secretario de Comunicación, quien se suma al espacio donde se coordinan las decisiones de la Casa Rosada y la estrategia entre comunicación, Congreso y gestión.

Aunque estaba prevista para el martes, la mesa política fue postergada debido al partido de la Selección Argentina contra Egipto por el Mundial 2026, según confirmaron fuentes oficiales. Será el primer encuentro después de los últimos cambios en el Gabinete y marcará un nuevo movimiento en el esquema de poder que conduce Karina Milei, que sigue ampliando su influencia dentro del núcleo de decisiones del Gobierno y hasta busca contener la fuerza política de la senadora Patricia Bullrich.

Fernández proviene del área de comunicación de YPF, donde integró equipos técnicos vinculados a la estrategia de medios de la compañía estatal. Desde su llegada al Gobierno, fue designado con rango de secretario de Estado y se convirtió en una pieza clave del rediseño comunicacional impulsado desde la Casa Rosada.

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De todas maneras, según fuentes de la Casa Rosada en comunicación con PERFIL, su función no se limitará a la comunicación institucional: también buscará ordenar la estrategia política de mensajes del Gobierno y mejorar la articulación con los bloques legislativos en el Congreso.

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La incorporación de Fernández responde a la reestructuración del área de comunicación del Gobierno después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Con la Secretaría de Medios ahora bajo la órbita de la Presidencia, el nuevo secretario de Comunicación tendrá un rol estratégico en la articulación entre las decisiones políticas, la comunicación oficial y el trabajo legislativo.

A partir de fuentes de la Casa Rosada consultadas por PERFIL, el objetivo es "aceitar el vínculo entre lo que se decide en la mesa política, la comunicación del Gobierno y los bloques legislativos".

De ese modo, Fernández ya comenzó a desempeñar esa tarea y este lunes mantuvo reuniones con legisladores en el Congreso para coordinar la agenda parlamentaria del oficialismo.

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Paralelamente, las mismas fuentes aclararon que el funcionario no tendrá como misión mantener conversaciones informales con periodistas, sino fortalecer la relación institucional con los medios de comunicación y sus líneas editoriales, además de acompañar la estrategia política del Ejecutivo en el Congreso.

Un vínculo con los medios más institucional

Las fuentes consultadas por PERFIL, Fernández no tendrá como misión mantener conversaciones informales con periodistas acreditados, sino fortalecer la relación institucional con los medios de comunicación y sus líneas editoriales.

Al mismo tiempo trabajará junto al portavoz presidencial Adrián Ravier, aunque con una participación más amplia en la planificación de la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Más poder para Karina Milei

La llegada de Fernández también consolida el armado político de Karina Milei dentro de la mesa política. Con su incorporación, la secretaria general suma otro funcionario de máxima confianza a un espacio donde ya tienen fuerte influencia dirigentes como Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Ignacio Devitt y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además del respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así, Santiago Caputo continúa participando del esquema con autonomía propia, aunque alejado de las tensiones internas que marcaron semanas atrás la dinámica del oficialismo.

La agenda de la reunión

Las voces cercanas a la Casa Rosada consultadas por PERFIL anticiparon que, si bien el temario aún no fue oficializado dentro del chat interno de coordinación, la reunión girará en torno a las principales prioridades legislativas del Ejecutivo, entre ellas la reforma política, la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y el proyecto sobre zonas frías.

Además, el oficialismo considera especialmente importante avanzar con la reforma electoral, que incluye cambios al sistema de las PASO, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica de cara a las elecciones presidenciales.

El trasfondo con Patricia Bullrich

La incorporación de Fernández también alimentó las versiones sobre un mayor control político de Karina Milei dentro del oficialismo y un posible desplazamiento del peso que tiene Patricia Bullrich en las decisiones parlamentarias.

Desde el Gobierno niegan que ese sea el objetivo. "No te van a reconocer que están cercando a Patricia Bullrich", admitieron fuentes de la Casa Rosada consultadas por PERFIL, aunque agregaron que la llegada de Fernández "suma sin dudas una pieza estrictamente de Karina Milei dentro de la mesa política".

Por ahora, Bullrich continuará participando de ese ámbito debido a su rol en el Congreso, donde sigue siendo una figura clave para las negociaciones legislativas.