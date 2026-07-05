El Colo acelera acuerdos en su debut y Karina se acerca a los legisladores

El miércoles pasado el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, pasó más de dos horas con el presidente Javier Milei. Allí repasaron la agenda, hablaron de la coyuntura política y, sobre todo, del Congreso y las leyes que tiene planeado acelerar la Casa Rosada en los próximos meses.

Santilli tiene en claro que una de las prioridades es quitar las PASO, las primarias, de la cancha. Karina Milei, y en particular su asesor, Eduardo “Lule” Menem, quienes están obsesionados con que es un paso muy importante y necesarios para comenzar a liberar el camino a la reelección del presidente. Piensa que si sacan las PASO el PJ quedará en serios problemas para dirimir su interna.

Para ello, el Colorado, ya instalado en su nueva oficina profundizará sus diálogos para intentar conseguir los votos para suspender las primarias. En principio, viene sumando apoyo de gobernadores – ya hay entre seis y ocho que dieron su aval y otros tantos que están cerca -, la UCR aceptaría si no hay eliminación, pero el escollo mayor pasa por el PRO. Pero no todo el partido: Mauricio Macri es quien no se convence de suspenderlas.

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En ese marco, Santilli juega con su íntimo amigo, Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo en Diputados, su carta para acordar. “Tiene que ser un acuerdo general”, le dijo Ritondo. En las próximas semanas puede llegar a haber una cumbre con el propio expresidente incluso para ver cómo se armaría esa lógica acuerdista.

No es muy distinto a lo que plantean otros gobernadores con buena sintonía con la Casa Rosada. En pocas palabras: si van a aceptar suspender las PASO para apoyar a Milei en 2027 que les permiten reelegir en sus provincias sin escollos libertarios. En el caso de la Ciudad el caso está expuesto hace tiempo ya y Jorge Macri está dispuesto a llevar una vice libertaria.

Este es uno de los desafíos que enfrenta el flamante jefe de Gabinete. El otro es comenzar a ejercer su rol de coordinador. Y comenzará con un encuentro a comienzos de semana con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, para hablar exclusivamente de gestión.

Pettovello estuvo cerca de ser jefa de gabinete, pero no se convenció de ir allí (entre otras cosas porque no tenía un sucesor natural), por eso festejó la llegada del Colorado. Seguirá con el resto del gabinete. En algunos casos habrá foto, en otras no.

Con respecto al equipo que estará con él, Santilli no tiene apuro: analizará caso por caso. Eso sí ya decidió que los asesores de Manuel Adorni dejarán la jefatura de Gabinete. Y, por ahora, seguirán con él Gustavo Coria, secretario del Interior, el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli y la estructura que se armó en Interior con una ex intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, y uno de los armadores políticos silenciosos más eficientes: Esteban “Larry” Garrido.

Eso sí (segunda parte): Daniel Scioli seguirá en Turismo. El presidente y Karina Milei quieren conservarlo.

Pero de todo esto le resta el desafío más grande que tiene: ser un interlocutor válido y, acaso, mediador, entre la secretaria General de la Presidencia y Santiago Caputo, el asesor presidencial que había dado el visto bueno para que Santilli sea el ministro coordinador. El resto puede variar, ir mejor o peor, pero tiene claro que será clave hacer equilibrio allí.

Los secretos que atesora, los consejos y la mirada estratégica de Santiago Caputo, pensando en la campaña de 2027, siguen siendo tres activos inexorables para Santilli. Sumado a que el asesor presidencial sigue yendo a ver, a solas, al presidente a Olivos.

Por su lado, la hermana del presidente está más activa que nunca. Convocó a la mesa política para el martes pasado el mediodía - con un nuevo chat de Whatsapp – y tiene pensado, tras el viaje de ayer a Misiones, seguir con giras por el Interior.

En su entramado de gestión, además de Lule Menem y su confianza en Martín Menem, el titular de Diputados, asoma con fuerza Mara Gorini, una amiga suya que se transformó en una figura clave para ella.

Hace diez días le llegó la inquietud de los senadores nacionales que sentían que ella estaba más cerca de los diputados por la influencia de Menem. El restaurante Unaghi en Villa Urquiza ya es codiciado por sus cenas políticas libertarias. Por ello, comenzó a sumarlos a actividades, se sumó al chat y hasta envió asesores para coordinar agendas.

Pero su incursión en la Cámara alta también tiene otra razón: tomar el control político de un bloque que preside Patricia Bullrich, a quien respeta por ser una figura excluyente de LLA pero, a la vez, poco – o nada - orgánica. A eso se le suma las quejas que le llegaron de otros senadores sobre la conducción de la exministra de Seguridad.

En cualquier otro contexto Bullrich estaría a kilómetros de los Milei pero, tiempistas, ambos decidieron dejar que cuestionara a Adorni a viva voz y que también expusiera otras disidencias. Respetan que tiene “votos propios”. Pero el control del Senado hoy es un objetivo en marcha.

Con todo, Karina tiene previsto en los próximos días agendar dos cumbres con legisladores: una con el bloque de la Ciudad que preside la “jefe” porteña Pilar Ramírez y otro con los bonaerenses, a pedido del diputado Sebastián Pareja. No serán actos abiertos sino dos encuentros cerrados para que la secretaria General exponga los ejes que se plantea la Casa Rosada para este segundo semestre siempre pensando en la reelección del presidente.