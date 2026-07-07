El juicio les salió caro: dos concejales reclamaron un descuento salarial tras faltar al trabajo y la Justicia rechazó la demanda

La Justicia de Córdoba rechazó la demanda presentada por los concejales de Tanti Marcela Suárez y Lucio López, quienes reclamaban la devolución del 25% de sus dietas luego de que la Municipalidad les descontara ese porcentaje por haber faltado, sin justificación, a la sesión de apertura del período ordinario del Concejo Deliberante del 5 de marzo de 2025.

La Cámara Contencioso Administrativa de 2.ª Nominación confirmó que la sanción fue legal y, además, resolvió que los demandantes deberán afrontar las costas del juicio.

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El conflicto comenzó hace más de un año, cuando los ediles no asistieron a la apertura de sesiones encabezada por el intendente Emiliano Paredes. Conforme al Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el municipio aplicó un descuento equivalente al 25% de la dieta mensual, ya que la asistencia a las sesiones y reuniones de comisión constituye una obligación inherente al cargo.

Disconformes con esa decisión, Suárez y López iniciaron una demanda contencioso-administrativa para que la Justicia declarara ilegítima la quita salarial y ordenara la restitución del dinero descontado. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el municipio actuó dentro de las facultades que le otorga la normativa vigente.

Durante el análisis del caso, los jueces comprobaron que ambos concejales efectivamente no concurrieron a la sesión inaugural y que tampoco acreditaron una causa válida para justificar la ausencia, como una enfermedad, un caso de fuerza mayor o un compromiso impostergable.

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Además, recordaron que el Reglamento Interno establece que la dieta se percibe en proporción al cumplimiento de las actividades obligatorias. En ese sentido, consideraron que el descuento del 25% era correcto, ya que cada mes contempla cuatro obligaciones institucionales: dos sesiones ordinarias y dos reuniones de comisión.

La resolución judicial también incluyó una exhortación para que los concejales cumplan con el deber de asistir a las sesiones y comisiones, al entender que esa obligación resulta esencial para garantizar el normal funcionamiento del cuerpo legislativo.

"La Justicia está defendiendo al Estado"

Tras conocerse el fallo, el intendente Emiliano Paredes aseguró a Perfil Córdoba que la resolución ratifica el accionar del municipio y sostuvo que deja un mensaje sobre las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas. "La Justicia está defendiendo al Estado porque entendió que no corresponde cobrar un sueldo cuando se falta a una sesión obligatoria sin justificar la ausencia".

El jefe comunal explicó que el descuento nunca respondió a una decisión política, sino al cumplimiento del reglamento vigente. "Si un concejal falta a una sesión, a una comisión o a una sesión especial, corresponde descontar los haberes. Eso fue lo que hicimos y la Justicia confirmó que el procedimiento fue correcto", afirmó.

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Paredes recordó además que la apertura de sesiones constituye uno de los actos institucionales más importantes del año, ya que es la instancia en la que el Ejecutivo presenta los principales lineamientos de gestión ante el Concejo Deliberante.

"Lo más vergonzoso es hacerle juicio al Estado siendo parte del Estado"

El intendente también cuestionó que el conflicto terminara en los tribunales y consideró que el fallo fija un precedente sobre las obligaciones de los representantes públicos. "Lo más vergonzoso es hacerle juicio al Estado siendo parte del Estado".

En la misma línea, agregó: "Si sos un servidor público, tenés que estar al servicio de la comunidad y no de tu sueldo".

"Si alguien tiene una enfermedad o una causa de fuerza mayor, es distinto. Pero en este caso la Justicia entendió que no había ninguna justificación válida", concluyó.