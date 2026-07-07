Empleo +26 en Córdoba: Buscá una empresa y sumate al mercado laboral

Hasta el 18 de julio estará abierta la convocatoria de Empleo +26, una iniciativa lanzada por el gobernador Martín Llaryora que busca crear empleo genuino para 10 mil cordobeses mayores de 26 años que se encuentren desempleados y así promover su integración en el mercado laboral.

El programa está dirigido a personas desempleadas o que no cuenten con un trabajo registrado que residan en la provincia de Córdoba. Los postulantes deben buscar una empresa o comercio para hacer el entrenamiento laboral, con el acompañamiento de Empleo +26.

De esta forma se promoverá la integración en el mercado laboral de todas esas personas, impulsando su progreso y el crecimiento económico local.

Córdoba se ubicó entre las mejores provincias del país en las pruebas Aprender 2025



Cómo es la modalidad entrenamiento laboral

Los candidatos deberán buscar la empresa, comercio o empleadores monotributistas, para realizar su entrenamiento laboral.

Los beneficiarios de la modalidad práctica laboral llevarán a cabo la misma durante 6 meses teniendo una carga horaria de 20 horas semanales.

Los mismos deberán realizar capacitaciones dispuestas y diseñadas por las empresas de acuerdo a las exigencias que demanda el rubro y al puesto que el beneficiario desempeñará.

También podrán realizar formaciones certificadas a través del Campus Córdoba para potenciar habilidades y aumentar sus capacidades.

La asignación estímulo será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales, cofinanciada entre el empleador y el Gobierno provincial.

Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).

Paso a paso, cómo anotarte

Paso a paso, cómo anotarte Ingresá en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y conocé todo sobre Empleo +26, requisitos y más sobre la modalidad de entrenamiento laboral.

Buscá el lugar de práctica donde realizarás tu entrenamiento laboral.

Completá el Formulario Único de Postulantes (FUP) – Modalidad Entrenamiento Laboral. Allí cargarás tus datos personales, laborales, adjuntarás tu CV y también ingresarás el CUIT de la empresa (en la que realizarías tu entrenamiento).

Gestioná que la empresa acepte tu postulación. Tu inscripción quedará finalizada con éxito una vez que la empresa en la que te anotaste te acepte.

"Nunca vimos una magnitud así": el testimonio de un bombero cordobés desde Venezuela

Cronograma de inscripción

Modalidad de práctica laboral

Periodo de inscripción: desde el 09 de junio al 18 de julio de 2026.

Inicio de la capacitación y práctica laboral 01 de septiembre de 2026.

Contrato por Tiempo Indeterminado

El programa Empleo +26 también cuenta con la modalidad relación de dependencia (Contrato por Tiempo Indeterminado). Esta modalidad permite que los beneficiarios se incorporarán de manera efectiva a la empresa, la cual accederá al acompañamiento económico estatal.

En este caso, la remuneración del trabajador será de acuerdo al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñará.

La empresa recibirá un aporte estatal 1 un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por 12 meses .

En caso de los mayores de 45 años y personas que residan en los 12 departamentos del PIT (noroeste y sur-sur) el aporte se incrementa en 1.5 salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por 12 meses

El empleador estará a cargo del registro y postulación y de dar el alta temprana.

Si tenés dudas, accede a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y encontrá información detallada de Empleo +26.

Para información sobre los Programas de Empleo provincial ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ o bien comunicarse al 0351 4322900 interno 2002 – 2012 – 2015 – 2039 / Whatsapp 351 552-1832