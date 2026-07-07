Empleo +26 en Córdoba: Buscá una empresa y sumate al mercado laboral

Hasta el 18 de julio estará abierta la convocatoria de Empleo +26, una iniciativa lanzada por el gobernador Martín Llaryora que busca crear empleo genuino para 10 mil cordobeses mayores de 26 años que se encuentren desempleados y así promover su integración en el mercado laboral.
El programa está dirigido a personas desempleadas o que no cuenten con un trabajo registrado que residan en la provincia de Córdoba. Los postulantes deben buscar una empresa o comercio para hacer el entrenamiento laboral, con el acompañamiento de Empleo +26.
De esta forma se promoverá la integración en el mercado laboral de todas esas personas, impulsando su progreso y el crecimiento económico local.
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Cómo es la modalidad entrenamiento laboral
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Los candidatos deberán buscar la empresa, comercio o empleadores monotributistas, para realizar su entrenamiento laboral.
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Los beneficiarios de la modalidad práctica laboral llevarán a cabo la misma durante 6 meses teniendo una carga horaria de 20 horas semanales.
- Los mismos deberán realizar capacitaciones dispuestas y diseñadas por las empresas de acuerdo a las exigencias que demanda el rubro y al puesto que el beneficiario desempeñará.
- También podrán realizar formaciones certificadas a través del Campus Córdoba para potenciar habilidades y aumentar sus capacidades.
- La asignación estímulo será equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por 20 horas semanales, cofinanciada entre el empleador y el Gobierno provincial.
- Además, contarán con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).
Paso a paso, cómo anotarte
- Ingresá en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y conocé todo sobre Empleo +26, requisitos y más sobre la modalidad de entrenamiento laboral.
- Buscá el lugar de práctica donde realizarás tu entrenamiento laboral.
- Completá el Formulario Único de Postulantes (FUP) – Modalidad Entrenamiento Laboral. Allí cargarás tus datos personales, laborales, adjuntarás tu CV y también ingresarás el CUIT de la empresa (en la que realizarías tu entrenamiento).
- Gestioná que la empresa acepte tu postulación. Tu inscripción quedará finalizada con éxito una vez que la empresa en la que te anotaste te acepte.
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Cronograma de inscripción
Modalidad de práctica laboral
- Periodo de inscripción: desde el 09 de junio al 18 de julio de 2026.
- Inicio de la capacitación y práctica laboral 01 de septiembre de 2026.
Contrato por Tiempo Indeterminado
El programa Empleo +26 también cuenta con la modalidad relación de dependencia (Contrato por Tiempo Indeterminado). Esta modalidad permite que los beneficiarios se incorporarán de manera efectiva a la empresa, la cual accederá al acompañamiento económico estatal.
- En este caso, la remuneración del trabajador será de acuerdo al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñará.
- La empresa recibirá un aporte estatal 1 un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por 12 meses .
En caso de los mayores de 45 años y personas que residan en los 12 departamentos del PIT (noroeste y sur-sur) el aporte se incrementa en 1.5 salario mínimo, vital y móvil (SMVM) por 12 meses
- El empleador estará a cargo del registro y postulación y de dar el alta temprana.
Si tenés dudas, accede a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ y encontrá información detallada de Empleo +26.
Para información sobre los Programas de Empleo provincial ingresar a https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ o bien comunicarse al 0351 4322900 interno 2002 – 2012 – 2015 – 2039 / Whatsapp 351 552-1832