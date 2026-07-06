Córdoba se ubicó entre las mejores provincias del país en las pruebas Aprender 2025

Los resultados del operativo Aprender 2025 mostraron una mejora en los aprendizajes de los estudiantes de sexto grado en todo el país, con Córdoba destacándose nuevamente entre las provincias con mejores desempeños. En Lengua, el 82,4% de los alumnos cordobeses alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, mientras que en Matemática ese porcentaje fue del 64,3%, ambos por encima de los promedios nacionales.

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El informe "Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina", elaborado por Argentinos por la Educación, analizó los datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación. A nivel nacional, los resultados evidenciaron una recuperación respecto de la evaluación de 2023. En Lengua, el porcentaje de estudiantes con desempeños satisfactorios y avanzados pasó del 66,4% al 76,9%, lo que representa un incremento de 10,5 puntos porcentuales. En Matemática, la mejora fue de 3,5 puntos, al pasar del 51,5% al 55%.

En el caso de Córdoba, la provincia se ubicó segunda en el país en ambas áreas evaluadas. Solo fue superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró un 88,1% de desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y un 74,5% en Matemática. Detrás de Córdoba quedaron Chubut en Lengua (81,9%) y La Pampa en Matemática (57,5%).

Si bien Córdoba mejoró sus resultados respecto de 2023, el crecimiento en Matemática fue más moderado que el de otras provincias de la región Centro. El informe señala que la provincia incrementó en 1,4 puntos porcentuales los desempeños satisfactorios y avanzados en esa materia, mientras que Entre Ríos registró la mayor mejora regional, con un aumento de 5,5 puntos.

Persisten las desigualdades

El estudio también volvió a mostrar las diferencias según el nivel socioeconómico de los estudiantes. A nivel nacional, el 89% de los alumnos de sectores de mayor nivel socioeconómico alcanzó desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 73% en Matemática. En los sectores de menores ingresos, esos porcentajes descendieron al 67% y al 43%, respectivamente.

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También persistieron las diferencias entre escuelas estatales y privadas. En los establecimientos estatales, el 72% de los estudiantes logró desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua y el 48,5% en Matemática. En las escuelas privadas, esos porcentajes ascendieron al 90,2% y al 72,7%..

La investigadora del programa de Educación de CIPPEC, Cecilia Veleda, afirmó: "Es esperanzador que haya avances en Lengua, porque muestran que es posible mejorar los niveles de aprendizaje. En Matemática, en cambio, el desafío sigue siendo muy grande ya que solo el 55% de los estudiantes de sexto grado alcanza aprendizajes satisfactorios". Además, destacó que las diferencias entre provincias reflejan "el amplio margen de acción de los gobiernos jurisdiccionales, que tienen responsabilidades decisivas sobre el funcionamiento de las escuelas".