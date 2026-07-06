El aguinaldo y el Mundial impulsaron un leve respiro interanual en las ventas pyme

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una suba interanual del 0,9% a valores constantes durante el mes de junio. El informe mensual elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), basado en un relevamiento a 1.124 comercios de todo el país, determinó que este repunte puntual estuvo motorizado de forma directa por la inyección de liquidez derivada del cobro del sueldo anual complementario y el fuerte movimiento comercial que generó el inicio del Mundial de fútbol.

A pesar de este alivio en la comparación con el año pasado, la medición intermensual desestacionalizada arrojó una baja del 1,3% frente a mayo, consolidando una retracción acumulada del 2,5% a lo largo del primer semestre de 2026.

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El desglose sectorial muestra que cuatro de los siete rubros relevados lograron terreno positivo en la comparación interanual. Las mayores tasas de crecimiento correspondieron a Perfumería con un alza del 9,5% —favorecida por una baja base de comparación— y Farmacia con un 5,4%, impulsada por el aumento de patologías respiratorias estacionales, aunque en este último caso se detectó una marcada migración hacia medicamentos genéricos.

Alimentos y bebidas avanzó un 2,9% interanual, traccionado por el consumo de snacks y bebidas durante los partidos y apuntalado por billeteras virtuales y promociones, mientras que Textil e indumentaria creció un 1,9% gracias a la salida de prendas de abrigo y camisetas de la Selección nacional.

En el extremo opuesto, los sectores ligados a bienes durables continuaron en caída: Bazar, decoración y muebles retrocedió un 3,1% ante la falta de margen en las tarjetas de crédito, Ferretería y materiales de construcción cayó un 2% por la parálisis de obras, y Calzado disminuyó un 1% por una marcada tendencia del público a reparar productos usados.

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El diagnóstico operativo de los comerciantes refleja un escenario de estabilización con cautela, donde el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en comparación con el año anterior, mientras que el porcentaje de locales que reportó un deterioro se redujo al 43,1%.

De cara al futuro próximo, el 52,3% de los propietarios pyme prevé que su actividad continuará igual en los próximos doce meses, un 37,7% proyecta una mejora y el 10% restante estima un empeoramiento.

No obstante, el clima para los negocios sigue condicionado por los altos costos de reposición y el peso de las tarifas, provocando que un contundente 59,3% de los comerciantes considere que el contexto actual sigue siendo adverso para encarar nuevos proyectos de inversión o inyectar capital en sus estructuras.