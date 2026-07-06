La foto de Lionel Messi con Javier Negre: "Va a seguir siendo el mejor jugador de la historia aunque votase al kirchnerismo"

La reciente foto de Lionel Messi junto al periodista español Javier Negre volvió a encender el debate sobre la relación del capitán de la Selección Argentina con el poder político. La imagen, difundida por el director de La Derecha Diario con la frase "No había mejor regalo de cumpleaños que conocer al mejor futbolista de la historia", se suma a un historial de registros donde el futbolista quedó envuelto en lecturas ideológicas.

Esta instantánea, que conecta de forma directa el perfil hiperpolarizado de Negre y el alcance global del Diez, reavivó un debate histórico en Argentina: la compleja, esquiva y a veces calculada relación de Lionel Messi con el poder y las figuras políticas. "Lionel va a seguir siendo el mejor jugador de la historia aunque votase al kirchnerismo", dijo Negre en un video subido a redes sociales.

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A diferencia de otros ídolos populares, el capitán de la Selección Argentina ha construido a lo largo de su carrera una narrativa de presunta neutralidad, pero sus apariciones institucionales -y los límites que él mismo impone- dicen mucho sobre cómo gestiona el valor de su imagen.

Messi con Trump: su foto política más impactante

Apenas unos meses antes, en marzo de 2026, Messi protagonizó su foto política más impactante a nivel global al visitar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La cita no fue a título personal, sino como parte de la delegación del Inter Miami, cumpliendo con la estricta tradición norteamericana en la que el equipo campeón de la MLS (título que el club de Florida obtuvo a fines de 2025) es recibido por el mandatario de turno.

El reverso exacto de su pragmatismo institucional en Estados Unidos fue lo que ocurrió en diciembre de 2022, cuando la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar.

En un hecho inédito en la historia democrática del país, el plantel liderado por Messi y respaldado por la conducción de la AFA tomó la decisión unánime de no asistir a la Casa de Gobierno para entrevistarse con el entonces presidente Alberto Fernández. Tampoco permitieron que ningún funcionario se subiera al micro descapotable que trasladó a los campeones.

¿Quién es Javier Negre?

Javier García Negre es un periodista, presentador y empresario de medios español. Trabajó durante años en el diario El Mundo de España (de donde fue despedido en 2020, un año después de que una sentencia judicial condenara al periódico y a Negre a pagar 30 mil euros por haber publicado en 2016 un artículo sobre una víctima de abuso con pasajes inventados y sin su consentimiento). "Fue por poner una foto de una víctima sin su consentimiento", aclaró Negre a Clarín. "Eso estuvo mal y aceptamos la condena -agregó-. Fue una condena por derecho a la intimidad porque no teníamos permiso para sacar su imagen." Negre recibió otras dos condenas por propagar noticias falsas.

Durante la pandemia de COVID-19, fundó en España la plataforma audiovisual EDA TV (Estado de Alarma TV), un canal digital caracterizado por un tono confrontativo hacia el gobierno de Pedro Sánchez y una abierta sintonía con formaciones políticas como Vox.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, Negre vio una oportunidad de expansión territorial. Se instaló en Buenos Aires, acreditándose como corresponsal en la Casa Rosada. Sus intervenciones en las conferencias de prensa oficiales generaron frecuentes cruces con los periodistas locales tradicionales, a quienes suele cuestionar bajo la premisa de responder a intereses de la "izquierda mediática" o de la prensa tradicional. En ese contexto, fue protagonista de otra polémica tras una pregunta dirigida al vocero presidencial Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa este viernes.

"Ayer fui a La Matanza a buscar al intendente procesado por supuestamente abusar de una secretaria (NdR: Fernando Espinoza)”, dijo Negre, ante la sorpresa de los presentes. “Esperaba encontrarme con muchos medios de comunicación. No encontré ninguno. Me gustaría preguntarle si eso es por la pauta publicitaria", agregó, en relación al juicio contra el intendente peronista por abuso sexual iniciado por su exsecretaria Melody Rakauskas.

La Derecha Diario es un portal de noticias digital nacido en Argentina en 2019. Fue fundado inicialmente por el consultor digital Fernando Cerimedo —uno de los principales estrategas en redes de La Libertad Avanza— y por Juan Pablo Carreira (conocido en redes como Juan Doe), quien posteriormente asumió tareas en la Dirección de Comunicación Digital del gobierno.

A mediados de 2024, Javier Negre adquirió una parte mayoritaria de las acciones de La Derecha Diario, asumiendo el management comercial y editorial. Bajo su gestión, el medio inició un proceso de internacionalización, abriendo franquicias en lugares como Córdoba, Montevideo y Tel Aviv. Su fuerte no es la estructura analítica tradicional, sino el impacto en redes sociales (particularmente en X/Twitter).

Tanto Negre como La Derecha Diario funcionan principalmente como un órgano de propaganda oficialista y un difusor de discursos de polarización extrema.

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