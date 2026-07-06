Esta semana la interna de La Libertad Avanza (LLA) podría volver a presentar un nuevo episodio luego de que el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, confirmaran que ambos estarán presentes en el acto oficial por el Día de la Independencia.

El mandatario y su vice, que compartieron boleta electoral en 2023 y están enfrentados desde prácticamente la llegada al poder, se volverán a encontrar este miércoles 8 de julio en la provincia de Tucumán tras haber sido invitados por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, para celebrar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

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Milei viajará durante la noche del miércoles hasta la provincia para encabezar la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica en compañía del mandatario tucumano. La ceremonia reunirá a autoridades nacionales y provinciales, siendo sede del acto oficial del país.

El presidente libertario será acompañado por gran parte del Gabinete nacional, siendo uno de los protagonistas el ahora jefe de Gabinete, Diego Santilli, siendo esta su primera aparición pública en su nuevo rol, el cual asumió recientemente tras la renuncia de Manuel Adorni.

El tinte político de los festejos patrios continuará con el reencuentro entre Milei y Villarruel, quienes volverán a compartir un acto oficial tras haberse encontrado hace pocas semanas durante los festejos por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde quedó expuesto el distanciamiento entre ambos. En dicha ocasión ni siquiera se saludaron.

Villarruel confirmó su presencia en Tucumán tras haber sido invitada por Jaldo. Desde su entorno indicaron al medio tucumano Contexto que la vicepresidenta participará de la ceremonia según el protocolo dispuesto por las autoridades provinciales, ocupando el lugar que le corresponde como presidenta del Senado.

Milei y su vice están distanciados desde hace más de dos años, cuando su relación comenzó a deteriorarse como consecuencia de una serie de diferencias políticas y personales que quedaron en evidencia en diferentes oportunidades donde se mostraron alejados e incluso expresaron su desacuerdo con la postura del otro.

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La visita de Santilli en su nuevo rol también es otro foco de atención, considerando que el funcionario es el encargado de llevar adelante las negociaciones con gobernadores, diputados y senadores para lograr avanzar con el paquete de reformas que busca impulsar el Ejecutivo.

El oficialismo busca destrabar determinados temas como la reforma del sistema electoral, la eliminación o suspensión de las PASO y nuevos acuerdos políticos con las provincias que permitan facilitar el tratamiento de distintos proyectos en el Congreso. Esta tarea implicará fortalecer el diálogo político del Gobierno con las provincias, entre otras cosas.

Los detalles del acto oficial por el 9 de Julio

El acto institucional por el Día de la Independencia comenzará durante la tarde del miércoles 8 de julio, con espectáculos artísticos y propuestas culturales abiertas al público en los alrededores de la Casa Histórica. Acto seguido, se realizará la tradicional vigilia que conmemora la firma del Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán.

El festejo patrio, que será transmitido para todo el país, tendrá lugar a las 00:00 del 9 de julio, cuando se espera que Milei y Jaldo suban al escenario principal para presenciar de la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de una orquesta convocada especialmente para la ocasión.

La celebración tendrá alcance nacional y contará con la participación de funcionarios, legisladores, autoridades militares, representantes de distintos sectores y miles de visitantes, tanto tucumanos como de otras partes del país.

AS/ff