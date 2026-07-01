El 9 de julio de 1816 se consolidó como una de las fechas más trascendentes de la historia argentina. Cada año, esta jornada se conmemora como feriado nacional inamovible y une al país en el recuerdo de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Sin embargo, detrás de los relatos tradicionales existen mitos, tensiones políticas y realidades edilicias que configuran la verdadera trama de lo ocurrido hace más de 200 años en la Casita de Tucumán.

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La elección de la sede se basó en una decisión geopolítica estratégica: las provincias del interior manifestaban un profundo rechazo al centralismo de Buenos Aires, por lo que elegir una ciudad norteña calmaba los ánimos federales. Además, Tucumán estaba protegida por el Ejército del Norte, resguardando a los congresales de las amenazas realistas.

Uno de los mitos más conocidos radica en la fisionomía de la célebre Casa de Tucumán, donde se desarrollaron las sesiones coloniales. La propiedad debió ser profundamente modificada y ampliada para albergar las discusiones: se unificaron habitaciones y se creó el famoso salón de la jura.

La propiedad debió ser profundamente modificada y ampliada para albergar las discusiones

Historiadores señalan que el frente de la vivienda sufrió demoliciones y reconstrucciones casi totales a los largo del siglo XIX debido al abandono estatal. La fisionomía actual responde a una construcción arqueológica y arquitectónica realizada en la década del 40.

Monarquía incaica y actas secretas de los diputados

Otro de los debates más intensos dentro del Congreso de Tucumán giró en torno a la forma de gobierno que debería adoptar la nueva nación. Manuel Belgrano propuso una monarquía constitucional incaica, cuya iniciativa buscaba el reconocimiento de las grandes masas indigenas de la zona andina.

Aunque la propuesta recibió el visto bueno de varios representantes de las provincia del norte, generó un firme rechazo en la élite porteña. Los diputados de Buenos Aires, acostumbrados a las ideas de los modelos europeos, ridiculizaron la posibilidad de tener un rey indígena.

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Una verdad de esta fecha patria radica en que diez días después de proclama del 9 de julio, el diputado Pedro Medrano propuso agregar una enmienda clave al acta original. El texto estableció que la emancipación era respecto de "toda otra dominación extranjera", bloqueando los rumores de un supuesto protectorado británico.

Por otro lado, las actas originales, firmadas por los representantes de las provincias, se encuentran formalmente perdidas. El documento original desapareció poco después de que el Congreso de trasladara a Buenos Aires en 1817.

El documento original desapareció poco después de que el Congreso de trasladara a Buenos Aires en 1817

Los investigadores e historiadores actuales trabajan sobre copias impresas de la épocas, conocidas como "El Redactor del Congreso", que multiplicaron el texto original para su difusión en el resto de las provincias.

Las crónicas de la época describen que los festejos se extendieron durante varios días posteriores al 9 de julio, incluyendo bailes populares y banquetes criollos. La mítica Casa de Tucumán se convirtió en el epicentro de la transformación cultural argentina.

BGD/ML