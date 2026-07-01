Alessia: "X ese weon", el sencillo con el que convirtió el dolor en el impulso de su nueva etapa artística

El nuevo capítulo artístico de Alessia tiene un punto de partida claro, transformar el dolor en una declaración de libertad. Con el estreno de "X ese weon", la cantante chilena completa su EP "Disclaimer", un trabajo concebido como un recorrido emocional que parte de la vulnerabilidad y desemboca en la reconstrucción personal. En diálogo con PERFIL, la artista repasó el origen de este proyecto, la influencia de Argentina en su sonido y el camino que la llevó a reencontrarse con la música desde un lugar más honesto.

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El lanzamiento representa un cambio de etapa para la ex participante de The Voice Chile y Gran Hermano Chile, quien durante los últimos años construyó una identidad propia dentro del pop latino. El EP fue grabado en Kame House junto a Mariano Bilinkis, Mechi Pieretti, Axel Follin y Halpe, un equipo con el que desarrolló una propuesta que combina referencias del pop de los años noventa y principios de los 2000 con una producción contemporánea.

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Para Alessia, "X ese weon" nació pensando en quienes atravesaron una decepción sentimental y decidieron volver a elegirse. "Es una canción para las personas que intentaron llenar un vacío con alguien que les hizo daño y después dijeron 'ya no más, ahora me toca disfrutar mi vida'", explicó durante la entrevista. La artista definió el sencillo como una canción "disco", pensada para bailar, liberar emociones y celebrar el comienzo de una nueva etapa.

Aunque el tono del single es festivo, detrás de la composición existe una experiencia profundamente personal. Alessia reconoció que las rupturas forman parte de una vivencia compartida por muchas personas y que el tema refleja ese momento en el que el dolor comienza a transformarse en fortaleza. Según explicó, la canción retrata esa transición entre la rabia y la indiferencia, cuando finalmente aparece la posibilidad de volver a mirar hacia adelante.

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La artista sostiene que la música funciona como una herramienta para identificar y canalizar emociones. "Cuando estoy sintiendo cosas fuertes, me gusta escuchar canciones que representen exactamente lo que estoy viviendo", afirmó. Esa búsqueda también guió la escritura de este nuevo material, pensado para acompañar procesos personales desde la identificación emocional antes que desde la idealización del desamor.

Sin embargo, el corazón conceptual del EP es "Disclaimer", la canción que da nombre al proyecto. Alessia reveló que no había planeado escribir un tema tan íntimo, pero la inspiración apareció mientras se encontraba en Argentina durante las jornadas de grabación. Allí, en un hotel, comenzó a escribir una letra que terminó convirtiéndose en una conversación entre la versión de sí misma que atravesaba uno de sus peores momentos y la mujer que logró salir adelante.

Ese proceso creativo estuvo directamente atravesado por las consecuencias que vivió tras su participación en Gran Hermano Chile. Aunque recuerda con afecto la convivencia y las amistades que surgieron dentro del reality, aseguró que el período posterior fue uno de los más difíciles de su vida. "Lo pasé muy mal después del reality. Fue uno de los momentos más oscuros", recordó.

Según contó, aquel impacto no fue únicamente emocional. La artista relató que el estrés llegó a manifestarse físicamente mediante urticaria nerviosa, alteraciones provocadas por el exceso de cortisol y dificultades para alimentarse. Con el tiempo, esas experiencias terminaron convirtiéndose en el combustible creativo para escribir una de las canciones más personales de su carrera.

Lejos de quedarse en el relato del sufrimiento, Alessia decidió construir un mensaje esperanzador. Explicó que "Disclaimer" busca recordar que incluso los momentos más difíciles terminan formando parte de la identidad de una persona. "Si no hubiera pasado por eso, probablemente esa canción nunca habría existido", señaló durante la conversación con Perfil.

Argentina también ocupa un lugar central dentro de este nuevo trabajo. La cantante destacó que viajó durante apenas seis días y que en cuatro de ellos logró desarrollar prácticamente la totalidad del EP junto al equipo creativo local. Valoró especialmente el nivel profesional de los productores y compositores con los que trabajó y aseguró que esa experiencia terminó marcando el sonido definitivo del proyecto.

Además, expresó su admiración por la escena pop argentina y por el espacio que encuentra el talento femenino dentro de la industria musical del país. Para Alessia, esa apertura fue determinante durante el proceso de grabación y representa una de las razones por las que desea fortalecer el vínculo con el público argentino en esta nueva etapa de su carrera.

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En el plano estético, la cantante continúa desarrollando una identidad inspirada en la cultura pop de finales de los noventa y comienzos de los 2000. Entre sus principales referencias mencionó a Britney Spears y Christina Aguilera, artistas que, según explicó, forman parte del universo musical con el que creció gracias a la influencia de sus hermanos mayores. A esa mezcla suma referencias que van desde el rock y el metal hasta el pop adolescente, buscando un equilibrio entre nostalgia y actualidad.

Antes de la exposición televisiva, Alessia ya había construido una comunidad en redes sociales. Durante la pandemia logró un importante crecimiento en plataformas digitales gracias a los covers que compartía en YouTube y TikTok, donde alcanzó cientos de miles de seguidores antes de su paso por la televisión. Esa base, explicó, le permitió que hoy gran parte de su audiencia la identifique principalmente por su música y no únicamente por su participación en realities.

Su recorrido artístico comenzó con The Voice Chile, donde integró el equipo de Gente de Zona, experiencia que derivó posteriormente en la grabación del tema "Somos". Más adelante llegaron colaboraciones como "Quién", junto al cantante chileno Américo, además de sencillos como "Ex", "FKU", "Rosas", "Se pegan todos" y "007", trabajos que fueron consolidando su identidad dentro del pop latino.

Fuera de la música, 2026 también representó un año de exposición internacional con su participación en Miss Universo 2026, una experiencia que amplió su visibilidad pública mientras continuaba desarrollando su carrera como cantante y creadora de contenido.