El próximo jueves 9 de julio es feriado en Argentina, ya que se conmemora el Día de la Independencia. Es por ello que los servicios del transporte público se verán afectados, como es el caso del Tren Sarmiento, que no funcionará durante la jornada y los días siguientes, hasta el domingo 12.

Trenes Argentinos explicó que la medida se debe a que se realizarán obras de infraestructura y seguridad operacional. Esto alcanza al tramo Once-Moreno-Once, mientras que los ramales Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos funcionarán con normalidad, como bien explicó la compañía.

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Corte de servicios en el Tren Sarmiento: qué obras se realizarán

La empresa comunicó que durante los días de suspensión de servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en vías, andenes, pasos a nivel y señalamiento. Las obras se llevarán a cabo en distintas partes del tramo principal: habrá tareas de obra civil en el andén número 2 de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, mientras que también se depurará el tendido de la vía 4 de Moreno.

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Por otra parte, se cambiará el aparato de señalización de las vías número 11 en Caballito y se realizará el acondicionamiento de señales en Liniers. Además, se prevé la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar y el reemplazo del cableado de señalización en Paso del Rey.

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Otros cambios de recorrido de los trenes en el feriado

La línea Sarmiento no es la única que sufrirá interrupciones el 9 de julio. En el Ramal Temperley - Haedo de la Línea Roca, los trenes entre Hospital Español y La Tablada, se detienen únicamente en el andén 2 por obras en zona de vías hasta el 10 de este mes.

Asimismo, el servicio Retiro - Tigre de la línea Mitre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre desde el 9 hasta el 12 de julio. Además, durante esos días, los servicios Retiro - Bartolomé Mitre y Retiro - J.L. Suárez circularán con recorrido limitado por trabajos en zona de vías.

JSM/MSS