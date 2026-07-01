A partir de este miércoles 1 de julio comenzaron a regir los nuevos cuadros tarifarios para el transporte público en el AMBA. El aumento del boleto de colectivos, trenes y subtes se da en el marco de los esquemas de actualización que implementan el Gobierno nacional y las gestiones de CABA y la provincia de Buenos Aires.

El nuevo incremento vuelve a impactar sobre el presupuesto de quienes utilizan diariamente el transporte público para trabajar, estudiar o realizar otras actividades. El costo para trasladarse representa uno de los aspectos de mayor incidencia dentro del gasto mensual de millones de familias que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Las tarifas varían según la jurisdicción de cada línea de colectivo. En el caso de las líneas administradas por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, la suba responde a la fórmula de actualización mensual basada en la inflación más un porcentaje adicional establecido por cada distrito.

Nuevo aumento del boleto de colectivos en el AMBA y CABA

El valor del boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires con la tarjeta SUBE registrada a partir del 1° de julio es el siguiente

0 a 3 kilómetros: $1.015,61

3 a 6 kilómetros: $1.142,55

6 a 12 kilómetros: 1.269,50

12 a 27 kilómetros: 1.523,40

Más de 27 kilómetros: $1.791,02

En tanto, quienes acceden a la Tarifa Social Federal reciben un descuento del 55%, mientras que los pasajeros con SUBE sin registrar deben pagar el doble de la tarifa general.

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Los servicios de trenes metropolitanos también mantienen el cronograma de aumentos automáticos dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación.

El esquema tarifario se aplica de manera uniforme en todas las líneas metropolitanas: lo que cambia es la cantidad de secciones que atraviesa el pasajero, no el ramal en sí. Así, un usuario que viaje dentro de la primera sección abonará $350, mientras que quienes recorran distancias correspondientes a la segunda y tercera sección pagarán $470 y $590, respectivamente.

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Desde julio, el boleto mínimo para los usuarios con SUBE registrada es de:

- Primera sección: $430.

- Segunda sección: $559.

- Tercera sección: $688.

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Las nuevas tarifas de los Subtes en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de julio

Los usuarios del subte porteño comenzaron el miércoles 1 de julio con una nueva actualización tarifaria. El boleto pasó de $1.558 a $1.622, lo que representa un incremento del 4,1% respecto del valor anterior. El Premetro también registró una suba y elevó su tarifa a $567,35.

A pesar del incremento, continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes, que reducen el valor del viaje a medida que aumenta la cantidad de trayectos realizados durante el mes

PM/ff