Cambia la Tarifa Social de la SUBE: así será el descuento del 55% desde julio

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el mecanismo de financiamiento del descuento del 55% de la Tarifa Social para los usuarios de la tarjeta SUBE. La medida, establecida mediante la Resolución 40/2026, modifica la forma en que el Estado Nacional cubre ese beneficio y ya rige desde este miércoles 1° de julio.

La principal novedad es que el Estado dejará de actualizar automáticamente el monto del subsidio cada vez que una provincia o un municipio aumente el valor del boleto. En adelante, el descuento se calculará sobre tarifas de referencia fijadas por la Secretaría de Transporte, que actuarán como un límite máximo para el aporte financiado por el Tesoro Nacional.

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¿Qué son las tarifas de referencia?

La nueva normativa establece que en provincias y municipios, la tarifa de referencia será la que estaba vigente al 30 de junio de 2026. En los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base las tarifas aprobadas en mayo de 2026.

Estas tarifas de referencia entraron en vigencia el 1° de julio y permanecerán vigentes hasta que la Secretaría de Transporte disponga una nueva actualización.

Según explicó el Gobierno, la decisión responde a la fuerte diferencia de tarifas entre las distintas jurisdicciones del país y a los frecuentes aumentos que aplican provincias y municipios.

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Hasta ahora, cuando una jurisdicción incrementaba el precio del boleto, también aumentaba automáticamente el monto que debía cubrir el Estado Nacional para sostener el descuento del 55%, generando un crecimiento imprevisible del gasto público.

Con el nuevo sistema, el Ejecutivo busca establecer un criterio “objetivo, uniforme y verificable” para calcular el beneficio, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos destinados a financiar la Tarifa Social.

¿Quiénes seguirán recibiendo el beneficio?

La resolución no modifica el universo de beneficiarios ni el porcentaje del descuento. Seguirán accediendo al 55% de descuento los beneficiarios de la Tarifa Social, entre ellos:

Jubilados y pensionados .

Titulares de programas sociales .

Otros grupos alcanzados por el régimen vigente.

Para acceder al beneficio seguirá siendo obligatorio tener la tarjeta SUBE registrada.

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¿Qué pasa si aumenta el boleto?

Las provincias y municipios conservarán la facultad de definir el precio del transporte público.

Sin embargo, si una jurisdicción decide aumentar el boleto por encima de la tarifa de referencia establecida por Nación, el descuento financiado por el Estado Nacional se calculará únicamente sobre ese valor de referencia.

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Si la provincia o municipio desea mantener el beneficio completo sobre una tarifa más elevada o implementar descuentos adicionales, deberá financiar esa diferencia con recursos propios.

La adecuación técnica del nuevo esquema estará a cargo de Nación Servicios S.A., que modificará los sistemas centrales de la red SUBE para aplicar el nuevo mecanismo de cálculo.

CS/fl