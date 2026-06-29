Paso a paso: cómo sacar la tarjeta SUBE para personas con discapacidad

Un dato clave para el uso del transporte por parte de las personas con discapacidad. La Secretaría de Transporte informó que es posible asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta sujeta SUBE registrada esto permite viajar sin costo en colectivo de jurisdicción nacional y trenes.

El Gobierno resalta que esta modalidad es opcional y no tiene fecha límite de adhesión. Además, ratificaron que no reemplaza al sistema actual, esto significa que que también las personas con discapacidad podrán seguir viajando con la simple presentación del CUD o bien con la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE que esté asociada.

Para esto hay que ingresar en tarjetas SUBE: sube.gov.ar y crear un usuario.

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Luego hay que vincular la tarjeta y registrarla. Una vez hecho esto en la sección "Beneficios" vamos a cargar los 10 dígitos del CUD.

Por último, habrá que activar el beneficio apoyando la tarjeta en cualquier terminal automática, apoyando la SUBE con el celular, con la aplicación SUBE o bien en el validador de cualquier colectivo.

Más información se puede consultar en argentina.gob.ar/sube.