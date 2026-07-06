“Todo se convirtió en last time”: cómo cambió la forma de planificar las vacaciones en Argentina

El operador turístico de Tucumán y directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Goyo Huertzhoff, analizó el inicio de la temporada de invierno en el país y el impacto de la nueva organización del calendario escolar en la actividad turística. Señaló que el sector atraviesa un escenario de incertidumbre, con menor rentabilidad y cambios en los hábitos de consumo.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, explicó que el sistema de vacaciones escalonadas modificó la lógica tradicional del receso invernal. “El período vacacional se transformó en cuatro semanas, esto permite una distribución más pareja del turismo, aunque sin los niveles de concentración de años anteriores”, afirmó.

Sin embargo, fue categórico al analizar la situación de la actividad. “Estamos lejos de la denominación de ocupación llena”, sostuvo, y explicó que el turismo atraviesa un escenario atravesado por múltiples factores que afectan su rendimiento. En ese sentido, advirtió que hoy la actividad se volvió “riesgosa, sin rentabilidad y con mucha incertidumbre”.

Turismo bajo nuevos hábitos

Huertzhoff detalló que “no hay un solo factor, hay una serie de factores que se han convertido en un combo”. Entre esos elementos, destacó dos factores exógenos que condicionan fuertemente la actividad. El primero es el climático. “El factor climático es fundamental en la decisión de los fines de semana largos, porque el último día la gente ve bien el clima y dice: me largo”, señaló.

El segundo factor es el cambiario. Según explicó, la estabilidad del dólar influye directamente en la decisión de viajar. “Sin lugar a dudas, la cotización del dólar está bastante estable en este momento, y eso permite la posibilidad de que se pueda salir fuera del país”, afirmó.

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En ese marco, agregó que existe además un componente aspiracional que impulsa el turismo emisivo. “Hay un deseo aspiracional del ser humano a querer viajar al extranjero, así sea a países limítrofes, no importa”, sostuvo. Otro de los cambios estructurales que mencionó está vinculado a los hábitos de consumo. “Todo se convirtió en last time”, expresó, al describir la creciente tendencia a decidir los viajes en el último momento.

Finalmente, Huertzhoff señaló que este nuevo comportamiento del turista, sumado a los factores económicos y climáticos, redefine la actividad turística en Argentina, con un escenario más volátil y menos previsible.