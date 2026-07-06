"Nunca vimos una magnitud así": el testimonio de un bombero cordobés desde Venezuela

La brigada USAR 10 de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba ya se encuentra desplegada en La Guaira, Venezuela, donde participa de las tareas de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que dejó centenares de edificios derrumbados. El contingente, integrado por 32 brigadistas y un binomio K9, tiene como principal objetivo localizar personas con vida entre los escombros.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Gustavo Nicola, explicó que los rescatistas ya comenzaron a trabajar en el terreno bajo la coordinación del sistema de emergencias local. "Armamos dos equipos de trabajo, uno ya está trabajando en un sitio buscando personas con vida y el otro está listo para salir cuando sea necesario", señaló.

Nicola describió el escenario con el que se encontraron al arribar al país. "Nos hemos encontrado con centenares de edificios derrumbados", afirmó, y explicó que cada intervención depende de las prioridades establecidas por las autoridades venezolanas. "Hay un sector que determina las prioridades de trabajo según las denuncias que reciben y la probabilidad de encontrar personas con vida. Nosotros vamos al lugar asignado y comenzamos la búsqueda", detalló.

A diez días del terremoto, el rescatista reconoció que las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso del tiempo, aunque aseguró que el equipo mantiene intacto su compromiso. "El objetivo nuestro es encontrar personas con vida, pero cada día que va pasando, cada minuto que pasa, esa expectativa se va desvaneciendo", expresó. Y agregó: "Si lamentablemente no podemos encontrar alguna persona con vida, por lo menos devolver el cuerpo a sus familiares para que lo puedan despedir".

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Antes de partir hacia Venezuela, Nicola había explicado que la misión fue organizada junto a la Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe y que la delegación viajó con equipamiento especializado para operar en estructuras colapsadas." Vamos a participar con equipamiento, personal, todo lo que tenemos capacitado y preparado con la tecnología que llevamos."

El jefe de la brigada sostuvo que se trata de una de las intervenciones internacionales más importantes en las que participó el cuerpo de bomberos cordobés. "Lo más parecido que tuvimos fue el derrumbe del hotel en Villa Gesell, pero no de la magnitud de la cantidad de edificios que hay acá derrumbados", comparó.

Finalmente, Nicola destacó el carácter humanitario de la misión y remarcó que la asistencia tras una catástrofe debe estar por encima de cualquier diferencia política. "Cuando hay una catástrofe de este tipo no hay banderías políticas. Hay que ayudar a los que más necesitan y dejar todo lo mejor de uno para mitigar un poco el dolor de los que están sufriendo", afirmó.