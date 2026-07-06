En medio de la crisis, Passerini no descartó un aumento del boleto y defendió la obra pública

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció que el municipio atraviesa un escenario económico complejo debido a la caída de la actividad, la disminución de la coparticipación y la reducción de los subsidios nacionales. En ese contexto, aseguró que el valor del boleto del transporte urbano continúa bajo análisis, negó que las obras públicas estén paralizadas y sostuvo que la gestión mantendrá las inversiones para garantizar los servicios esenciales.

El funcionario explicó que Córdoba enfrenta un contexto especialmente difícil por su perfil industrial, productivo y universitario. "Estamos en una situación económica muy difícil, en un momento del año particularmente difícil. Esta es una realidad que golpea muy duramente a la Argentina y que particularmente a Córdoba, que es una ciudad industrial, una ciudad muy productiva y una ciudad universitaria", afirmó.

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Passerini indicó que la caída de la actividad económica también repercute directamente sobre las finanzas municipales. "Los ingresos de la municipalidad y de todas las municipalidades de la Argentina se han visto muy afectados por la caída de la actividad económica y por la caída de la coparticipación", sostuvo.

Consultado sobre una posible actualización del boleto urbano, evitó confirmarla y sostuvo que la prioridad del municipio es garantizar la continuidad del servicio de transporte en un escenario de fuerte presión sobre las cuentas públicas. "Estamos analizando todos los días decisiones para tomar. Cuando tomemos una decisión, como lo hacemos siempre, lo vamos a comunicar", expresó.

Obras públicas

El intendente también rechazó que exista una paralización de la obra pública y aseguró que continúan ejecutándose distintos proyectos de infraestructura. "Hoy estamos poniendo en marcha y terminando la obra del Puente Maipú, toda la obra de Costanera. En los próximos días va a estar completamente habilitada y terminada la obra de Boulevard San Juan, en la cual solo faltan detalles que tienen que ver con cuestiones ornamentales y con rampas", afirmó.

"Las dificultades están a la vista de todo el mundo porque todo el mundo está padeciendo la crisis económica. Nosotros tratamos de ser responsables y seguiremos tomando las decisiones necesarias para que los servicios y las obras no se detengan", afirmó.

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En materia de seguridad, Passerini defendió los controles que viene realizando el municipio sobre locales nocturnos y fiestas clandestinas, luego de la clausura definitiva del bar Wachitas y de las investigaciones judiciales que continúan alrededor del establecimiento. "Hace un año y medio que nosotros hemos puesto en marcha un ente de fiscalización y habilitaciones. Hemos puesto fin a mucha actividad irregular que había en la noche de la ciudad", aseguró.

Imputación de Peralta

Por otra parte, confirmó que el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, solicitó licencia sin goce de sueldo luego de ser imputado por la Justicia en una causa ajena a su función municipal. "Él tomó la decisión de apartarse del cargo, solicitó una licencia sin goce de sueldo hasta que se resuelva la situación y yo he aceptado su decisión", indicó.

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El intendente sostuvo que la causa no guarda relación con la gestión municipal ni con las funciones que Peralta desempeñaba en el Ejecutivo local. En ese sentido, afirmó que el funcionario confía en poder acreditar su inocencia y explicó que la decisión de apartarse del cargo busca facilitar el avance de la investigación. "Hay un fiscal que seriamente está investigando una causa que nada tiene que ver con la gestión municipal y nada tiene que ver con la función de Diego como secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad", señaló. Además, agregó: "Yo confío en su palabra y respeto su decisión, pero él la tiene que demostrar ante el fiscal".