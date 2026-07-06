El responsable de Flying Parrot habló sobre el instructor que se arrojó del avión: “No existe antecedente de esto”

El responsable de la escuela de vuelo Flying Parrot, Eduardo Álvarez, relató el episodio ocurrido en Córdoba durante una clase de instrucción aérea, en la que un instructor de vuelo se arrojó de una aeronave en pleno vuelo. El caso generó conmoción en el ámbito aeronáutico y es investigado por la Justicia.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Álvarez describió cómo se desarrolló la jornada previa al hecho y aseguró que las actividades se realizaban con normalidad. “Ese día estaban programados dos vuelos, uno con un varón y después con Rosario. Los dos son pilotos, estaban haciendo un reentrenamiento”, explicó.

Según su reconstrucción, el primer vuelo se desarrolló sin inconvenientes y no hubo señales de alerta. “Hicimos virajes, pérdida de sustentación, circuitos simulados de emergencia. Todo anduvo bien, cero indicio de que algo podía pasar”, señaló. En ese marco, destacó además la trayectoria del piloto involucrado, a quien describió como un profesional con amplia experiencia. “Tenía más de 2.000 horas de vuelo y otras 500 o 600 en instrucción”, afirmó.

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Luego, en el segundo vuelo, se produjo la situación crítica. “En un momento del vuelo le dice: ‘Bueno Rosario, vos ya sabés bien lo que tenés que hacer, para allá está el aeródromo’”, relató Álvarez sobre el intercambio dentro de la cabina. A partir de allí, el instructor realizó una secuencia breve de acciones antes de arrojarse. “Sacó sus auriculares, acomodó su documentación y su teléfono arriba del tablero, se desprendió el cinturón, abrió la puerta y se tiró”, afirmó.

El responsable de la escuela destacó la dificultad de abrir la puerta en esas condiciones. “El esfuerzo que hay que hacer para abrir la puerta en vuelo, la velocidad no tiene que ver con la altura, sino con el aire”, explicó, y estimó que la aeronave se desplazaba a “unos 200 kilómetros por hora”.

Pese al hecho, la alumna logró mantener el control del avión y aterrizar sin asistencia. “Lo hizo con entereza, con supervivencia, con el entrenamiento que le da la academia de vuelo”, sostuvo. Álvarez también se refirió a la comunicación posterior al episodio. “Ella lo manda a toda la situación a través de un mensaje de WhatsApp”, indicó, y explicó que no se utilizó la frecuencia de radio para evitar un colapso en las comunicaciones aéreas.

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Consultado por los protocolos, afirmó que existen controles médicos y psicológicos obligatorios. “Cada seis meses nos obligan a un control, y donde el peso más grande lo tiene la parte de psicología”, detalló. En ese sentido, agregó que los análisis pueden detectar el consumo de medicación, ya que “si te tomaste una pastilla, te figura en el análisis de sangre u orina”, lo que puede derivar en la suspensión del vuelo si se registra alguna irregularidad.

Sin embargo, remarcó que no estaban preparados para un episodio de estas características, ya que “no existe antecedente de esto” dentro de la aviación de instrucción. En esa línea, sostuvo que los controles permiten detectar anomalías, pero que este tipo de situaciones no forma parte de los escenarios contemplados en la práctica habitual.