Redes sociales reguladas para niños y protección a los algoritmos: en qué consiste el proyecto del senador Luis Juez

El Senado ya cuenta con el proyecto de ley presentado por Luis Juez para poner límites al uso que hacen los chicos de las redes sociales. La idea central es simple: las plataformas ya no podrán diseñar sus aplicaciones pensando solo en mantener a los menores conectados el mayor tiempo posible, y si ese diseño les provoca un daño psicológico, podrán terminar pagando una indemnización.

El proyecto alcanza tanto a las redes sociales como a las empresas de telefonía celular e internet. Según el texto, las cuentas de los menores de edad deberán venir configuradas de fábrica con las opciones de seguridad más altas. Si un padre quiere destrabar alguna función, va a tener que autorizarlo expresamente, y esa autorización quedará registrada.

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Además, se prohíben cuatro funciones dentro de los perfiles de chicos: el scroll infinito (el desplazamiento de contenidos que no termina nunca), la reproducción automática de videos, las notificaciones entre las 22 y las 6 de la mañana -salvo emergencias- y la exhibición constante de "me gusta" y otras métricas de aprobación social.

Verificar la edad, según cuántos años tenga el menor

El proyecto también ordena verificar la edad de los usuarios con tres niveles distintos. Los menores de 13 años directamente no van a poder entrar a estas plataformas. Entre los 13 y los 15 años, hará falta el consentimiento comprobado de un padre o tutor. Y entre los 16 y los 17, alcanzará con acreditar la identidad con un documento o datos biométricos, que no podrán guardarse una vez terminada la verificación.

El punto más novedoso es que las redes sociales podrían ser obligadas a indemnizar a un menor si se comprueba que sufrió un daño psicológico, emocional o físico diagnosticado por un profesional, y que ese daño se relaciona con la exposición repetida a contenidos riesgosos que el propio algoritmo le fue recomendando. La empresa solo podría evitar pagar si demuestra que hizo todo lo técnicamente posible para evitarlo.

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Se considera contenido de riesgo, por ejemplo, lo que promueve autolesiones, trastornos alimentarios, consumo de drogas o vapeo, o material sexual dirigido a chicos.

Más obligaciones para las empresas de telefonía e internet

Las compañías de celulares tendrán que ofrecer gratis una línea con filtros de contenido pensada para menores. Las de internet fijo, herramientas de filtrado optativas y sin costo. El ENACOM será el organismo encargado de mantener actualizada la lista de sitios que deben bloquearse.

Las sanciones para las plataformas que no cumplan van desde un apercibimiento hasta multas de hasta el 10% de su facturación anual, y en los casos más graves, la suspensión del servicio por orden judicial.

Por qué lo propone y qué antecedentes toma

En los fundamentos del proyecto, Juez sostiene que la falta de reglas frente a los algoritmos de recomendación aumentó los riesgos para la salud mental de los chicos, y menciona estudios que vinculan funciones como el scroll infinito con un uso compulsivo de las pantallas durante la adolescencia. El senador aclara que se inspiró en leyes similares que ya avanzan en la Unión Europea, España, Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

De hecho, España discute en el Congreso un proyecto parecido, que también busca subir la edad mínima para consentir el uso de datos personales y responsabilizar a las plataformas por sus algoritmos. Y en Chile, un proyecto que ingresó al Congreso en junio plantea prácticamente el mismo esquema de edades que propone Juez.