Aumentan los peajes en Córdoba: cuánto costará cada categoría y quiénes pagarán menos

En el inicio de las vacaciones de invierno, los peajes de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) volverán a aumentar. La nueva tarifa comenzará a regir desde las 0 del jueves 9 de julio en todas las estaciones administradas por Caminos de las Sierras.

La actualización responde a la variación del Coeficiente de Variación de Costos (CVC) registrada hasta mayo, mecanismo previsto para la revisión periódica de las tarifas.

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles que utilicen TelePEAJE abonarán una tarifa de referencia de $1.905,10 por pasada, mientras que quienes opten por el pago manual deberán pagar $3.000.

El incremento alcanzará a todas las estaciones de peaje de la Red de Accesos a Córdoba operadas por Caminos de las Sierras. Entre ellas se encuentran las ubicadas sobre las rutas 20, 5, 36, 19, 9 Norte y 9 Sur, además de las rutas E-53 y E-55, la Autovía Ruta 38, la Autovía Ruta 5, la Autopista Córdoba-Pilar, Camino a 60 Cuadras, Estación Bower, Arroyo Tegua, Ruta 36 Piedras Moras y el Segundo Anillo de Circunvalación.

Cómo quedan las nuevas tarifas

En el caso de las motocicletas, el paso seguirá siendo gratuito de lunes a viernes para quienes utilicen TelePEAJE, mientras que los sábados, domingos y feriados el pago manual tendrá un valor de $800.

Para los automóviles, la tarifa será de $1.905,10 con TelePEAJE y de $3.000 para quienes abonen en efectivo o mediante el sistema manual.

Empleo +26 en Córdoba: Buscá una empresa y sumate al mercado laboral

Los vehículos de dos ejes con ruedas duales o una altura superior a 2,10 metros, al igual que los de tres o cuatro ejes sin ruedas duales, pasarán a pagar $3.810,20 con TelePEAJE y $6.000 con pago manual.

En tanto, los vehículos de tres o cuatro ejes con ruedas duales o una altura superior a los 2,10 metros abonarán $5.715,30 mediante TelePEAJE y $15.000 si utilizan el sistema manual.

Para los vehículos de cinco o seis ejes, la tarifa será de $7.620,40 con TelePEAJE y de $20.000 con pago manual, mientras que aquellos con más de seis ejes pagarán $9.525,50 mediante el sistema electrónico o $25.000 en las cabinas de cobro manual.