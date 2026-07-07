El FBI ya toma testimonios por las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, mientras la Selección disputa allí el Mundial 2026. Los investigadores quieren reconstruir cómo la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en bancos norteamericanos. El nombre que aparece una y otra vez en la pesquisa es TourProdEnter LLC, la firma vinculada al empresario Javier Faroni que administró cobros comerciales de la AFA en el exterior.

El expediente todavía no entró en una etapa penal formal dentro del Departamento de Justicia. Los fiscales quieren saber si alguno de esos movimientos encaja en figuras como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. Una de las reuniones ya habría tenido como protagonista al empresario Guillermo Tofoni, quien declaró por videoconferencia ante funcionarios y agentes radicados en Washington DC y Miami.

Faroni se encuentra bajo la lupa de la investigación estadounidense

El rol de TourProdEnter en los contratos internacionales

TourProdEnter LLC aparece en el centro de las preguntas de los investigadores por su papel como agente de cobro de contratos comerciales de la AFA fuera de la Argentina. La firma, administrada por Faroni y su esposa, Erica Gillette, habría recibido fondos de patrocinadores y compañías relacionadas con acuerdos de la Selección en el exterior. Los fiscales intentan reconstruir adónde entró, cómo circuló y hacia quiénes salió ese dinero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según documentación revelada por LA NACION, la compañía movió cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Los registros mencionan al menos US$ 260 millones correspondientes a ingresos de la AFA. Una parte de esos fondos aparece vinculada con gastos operativos, pero otros movimientos concentran las dudas porque la documentación disponible no permite explicar con claridad su justificación económica.

El entorno de Toviggino sería parte del circuito de Tapia

Entre las transferencias observadas figuran pagos hacia sociedades y beneficiarios cuya contraprestación no aparece respaldada en los registros relevados. También hay giros a firmas relacionadas con Pablo Toviggino y su entorno familiar, además de destinatarios vinculados con personas cercanas a la Selección. De ese circuito puede depender si el caso queda en una revisión preliminar o si escala a una causa penal.

Los fiscales que siguen el caso

La investigación está en manos de al menos tres fiscales federales. Patrick Gushue y Christopher Ting trabajan desde Washington DC, mientras que Michael Berger interviene desde el distrito Sur de Florida. Los tres tienen antecedentes en investigaciones financieras, integridad bancaria y casos de lavado de activos.

Por ahora, la intervención de los fiscales no equivale a una imputación contra la AFA ni contra sus dirigentes. Los funcionarios reúnen testimonios, documentación bancaria y datos sobre las operaciones realizadas en Estados Unidos. En ese marco, también se analiza convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sobre la entidad o sobre controles vinculados a sus movimientos.

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial 2026 tras fijar una millonaria caución

El expediente tiene un antecedente en 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, transmitió información a autoridades estadounidenses tras una reunión con Tofoni. En aquel momento, el conflicto entre el empresario, Tapia y la AFA no habría alcanzado para abrir una investigación criminal en Estados Unidos. La situación cambió después de nuevas revelaciones periodísticas sobre operaciones financieras y societarias con eje en Florida.

La respuesta del entorno de la AFA

Mientras los fiscales reúnen información, la AFA empezó a moverse en Estados Unidos. Tomás Regalado, presentado como embajador de la entidad para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron en Miami de un foro sobre fútbol, corrupción y justicia. Allí reclamaron respeto por la presunción de inocencia.

Regalado sostuvo que las medidas de investigación no determinan responsabilidad ni culpabilidad. El mensaje buscó instalar una defensa inicial: que una investigación no equivale a una condena. De todos modos, la toma de testimonios por parte de fiscales federales y agentes del FBI muestra que el caso ya cruzó la frontera judicial argentina.

La investigación también puede incluir pedidos de información a bancos, empresas y personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de las operaciones. No es lo mismo una operatoria comercial discutible que una posible causa penal en Estados Unidos. De esa lectura dependerá el alcance real del expediente.

Los contratos bajo revisión

Los contratos internacionales de la AFA también quedaron dentro del material revisado. Entre los ingresos mencionados aparecen acuerdos con compañías como Adidas y Warner, por montos millonarios. Según la documentación citada por la investigación periodística, TourProdEnter LLC percibía un porcentaje de los ingresos internacionales de la entidad y una comisión sobre egresos vinculados con la logística de esas operaciones.

Caso AFA: la Justicia rechazó la apelación de Chiqui Tapia por estar fuera de término

El contrato con la empresa de Faroni y Gillette tendría vigencia hasta diciembre de este año. Durante ese período, la firma habría cobrado una participación relevante sobre los ingresos comerciales generados fuera del país. Ese contrato ayuda a explicar por qué fondos de la AFA pasaron por una sociedad radicada en Estados Unidos.

El avance se produce, además, cuando la AFA tiene a la Selección compitiendo en Estados Unidos. La entidad que conduce Tapia enfrenta así una revisión financiera en el mismo país donde concentra buena parte de su exposición deportiva y comercial. El punto pendiente es saber si los fiscales ven allí solo una trama comercial o si encuentran elementos para avanzar en una causa penal.

DCQ