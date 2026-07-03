Mário Semedo, el ‘Chiqui Tapia’ caboverdeano detrás de la selección revelación del Mundial

La clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 refleja el crecimiento deportivo y la estabilidad institucional lograda por el archipiélago en las últimas décadas. Ante esta antesala del encuentro de hoy frente a la Selección Argentina por los 16avos de final, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el presidente de la federación, Mário Semedo, destacó que este éxito se sostiene en la captación de talentos y la fuerte inversión en infraestructura deportiva.

El dirigente deportivo caboverdiano, conocido por ser el presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, organismo encargado de gestionar el fútbol en Cabo Verde y de la organización de la selección nacional, Mário Semedo, cobró mayor relevancia internacional en los últimos años debido al proceso de desarrollo del fútbol del país, que culminó con la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026. Bajo su gestión, la federación impulsó reformas de profesionalización, mayor articulación con futbolistas de la diáspora y mejoras en la estructura del fútbol local.

La selección de Cabo Verde es una de las revelaciones de este Mundial, ¿cuál fue la experiencia de montar este equipo y llegar hasta este punto?

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Nosotros comenzamos a competir a nivel de las competiciones africanas.

Comenzamos a crecer, comenzamos a ganar algunos torneos regionales y entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer una apuesta más fuerte, y esa apuesta pasó por el reclutamiento de jugadores caboverdianos que están afuera, que están en el extranjero, en Europa y en algunos casos también en Estados Unidos.

Esos jugadores representan un valor añadido y entonces comenzamos a tener mejores condiciones para las competiciones. Por eso llegamos cuatro veces a la CAN, que es la Copa Africana de Naciones.

Y ahora, bueno, naturalmente acabamos llegando a la Copa del Mundo, este 2026.

Nosotros estamos acostumbrados al portugués brasileño. El de Cabo Verde tiene un tono más cercano al portugués de Portugal. Primero ganaron la Copa Africana de Naciones y luego apelaron a jugadores que estaban en Europa e incluso en Estados Unidos y así llegaron. Pero, ¿cómo se profesionalizó el fútbol en un país con tan pocos recursos como Cabo Verde? ¿Cómo hicieron?

Nosotros todavía no tenemos rigurosamente un fútbol profesional aquí. Por lo tanto, hay clubes que consiguen apoyar a los atletas financieramente. Pero no podemos hablar rigurosamente de profesionalismo.

Pensamos avanzar hacia eso, pero todavía no tenemos condiciones financieras para hacerlo. Tal vez con nuestra participación en la Copa del Mundo, naturalmente vamos a dar un salto cualitativo en términos internos.

Para que podamos tener un campeonato mucho más profesional.

De modo de también retener a los jugadores aquí en el país, porque usted sabe que esta tentación existe en todo el mundo, sobre todo en los países más pequeños y con menos recursos: cuando el jugador comienza a destacarse, naturalmente termina saliendo. Por lo tanto, lo que queremos es tener mejores condiciones para que podamos tener mejores competiciones y, si es posible, retener a los jugadores aquí en Cabo Verde.

También es fácil de comprender. En definitiva, tener fútbol profesional en un país con tan pocos recursos implica que la mayoría de los recursos provienen de aportes de empresas o personas, y se espera que después de este buen resultado en el Mundial se pueda profesionalizar el fútbol e incluso el torneo. Pero antes de que Cabo Verde participara en los Mundiales, ¿los caboverdianos hinchaban por Brasil, por la proximidad lingüística, o por quién?

No, eso está dividido. Aquí los caboverdianos apoyaban a Brasil.

La formación de Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

También a Portugal, y había algunos que apoyaban a otras selecciones del mundo. Pero naturalmente tenían más expresión los apoyos a Brasil y a Portugal, lo cual es comprensible por la relación histórica que tenemos con ambos.

Antes de que Cabo Verde clasificara a los Mundiales, hinchaban por Brasil por la proximidad lingüística. Había muchos caboverdianos que hinchaban por Brasil y también por Portugal, por la excolonia portuguesa. Y menciona a Messi. ¿Usted conoce a su equivalente, el presidente del fútbol argentino, “Chiqui Tapia”?

No, no lo conozco.

¿Cómo cambió Cabo Verde en los últimos 30 años. Hasta 1990 era una economía marxista. ¿En qué se diferencia el país de hoy respecto de aquel de 1990?

Es un país en el que hubo muchas inversiones en formación. Tenemos buenos cuadros. Eso también refleja el proceso de desarrollo del país. Se desarrollaron infraestructuras portuarias, de transporte y aeropuertos para facilitar la movilidad y la circulación de personas y bienes.

También se desarrolló el sector de la pesca y el turismo, creando mejores condiciones y atrayendo personas a Cabo Verde. Es un país que trabaja. Nosotros trabajamos mucho. En el deporte también hubo una apuesta fuerte en infraestructuras deportivas. No es casualidad que en todas las islas tengamos campos de césped sintético, y eso permitió un crecimiento rápido del fútbol.

Es un país que trabaja. Sabemos que no tenemos recursos naturales, por eso tenemos que trabajar e innovar.

En 1990 era un país marxista, que hubo inversiones en infraestructura, puertos y turismo, y que también desarrollaron muchos campos deportivos, lo que permitió el crecimiento del fútbol. Remarca que es un país sin recursos naturales, por lo que debe esforzarse.

Además, Angola es otro país vecino de ustedes en África que habla portugués. ¿Qué relación tienen con Angola, que también tuvo en los años 90 un gobierno marxista y un proceso de independencia?

Tenemos muy buena relación con Angola.

Es una relación histórica, muy antigua, porque tenemos muchos años de vínculo con Angola.

De varias generaciones. Por lo tanto, nuestra relación no es solo a nivel de gobiernos, sino también a nivel empresarial. Angola es un buen socio, no podemos olvidarlo, y también acoge a una parte importante de nuestra comunidad.

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La relación con Angola es clave, otro país de habla portuguesa en la costa atlántica africana, que tuvo guerra de independencia y un gobierno marxista en los años 90.

La relación con Angola, que es el otro país importante de habla portuguesa, está en la costa africana que da al Atlántico y que también tuvo una guerra de independencia y un gobierno marxista en los años 90. Mário cuenta que Angola es un país con relaciones empresariales angoleñas que invierten en Cabo Verde y que, al mismo tiempo, hay muchos caboverdianos que migran y que viven allí en Angola.

Obviamente, la facilidad de la lengua es lo que les permite que sea así.

Lo mejor para Cabo Verde, obviamente no solo hoy en el Mundial, sino también en la vida.

Muchas gracias también a usted y a su familia.

MV/MSS