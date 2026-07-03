Banderazo en Miami: Ciro se subió al techo de un camión y cantó para los hinchas, pero hubo tensión con la Policía

El músico Andrés Ciro Martínez sorprendió a los hinchas argentinos durante el banderazo en Miami previo al partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. La presentación improvisada, sobre el techo de un camión, fue muy emotiva, pero terminó en un momento incómodo por la intervención de la Policía local.

El líder de Los Piojos y Ciro y los Persas apareció en plena Collins Avenue, una de las zonas elegidas por los fanáticos albicelestes para reunirse en la previa del encuentro, y acompañó a los hinchas con su música..

Ciro interpretó “Tan Solo”, uno de los clásicos de Los Piojos, y luego tocó el Himno Nacional Argentino con su armónica, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes.

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La presencia del músico desató la euforia de los hinchas, que coparon la calle con banderas, camisetas, bombos y canciones para alentar al equipo de Lionel Scaloni antes del primer partido de Argentina de eliminación directa en esta Copa de 2026.

Todo ideal hasta que empezaron las complicaciones. Mientras avanzaba la presentación, la concentración de hinchas comenzó a complicar la circulación en la zona y la Policía intervino para ordenar el tránsito.

Uno de los policía intentó subir por la escalera trasera del vehículo cuando Ciro todavía interpretaba el Himno y eso generó un momento de tensión en medio del banderazo.

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Los músicos que acompañaban al cantante le hicieron señas para que terminara la canción, mientras el efectivo se mantenía insistente.

Ciro logró completar la pieza, arengó al público con un “¡Vamos Argentina!” y bajó rápidamente del vehículo.

Tras la intervención policial, el cantante se retiró del lugar a toda velocidad para evitar mayores problemas con las autoridades. Más allá del momento de tensión, el banderazo siguió sin incidentes y la circulación sobre Collins Avenue volvió progresivamente a la normalidad una vez finalizada la presentación.

LT