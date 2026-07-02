España distinguió al ingeniero Alberto Arizu con una de sus máximas condecoraciones civiles

El ingeniero agrónomo Alberto Arizu, referente de la vitivinicultura argentina e integrante de la familia fundadora de Luigi Bosca, recibió una de las máximas distinciones civiles que entrega el Reino de España. Se trata de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, un reconocimiento destinado a personas que contribuyeron de manera destacada al fortalecimiento de los vínculos entre España y la comunidad internacional.

La ceremonia se realizó en Finca El Paraíso, una histórica propiedad de la familia Arizu, en un encuentro íntimo del que participaron familiares y amigos. La condecoración fue entregada por Ramón Blecua Casas.

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“Recibir esta distinción es un honor y estoy profundamente emocionado. Es un reconocimiento al trabajo y a la continuidad del legado a través de cuatro generaciones que encontraron en Argentina una tierra de oportunidades y mantuvieron siempre vivo el vínculo con sus raíces españolas”, expresó Arizu tras recibir el reconocimiento.

Una trayectoria ligada al vino argentino

Con raíces españolas, Alberto Arizu forma parte de la familia que dio origen a Luigi Bosca, una de las bodegas familiares más reconocidas del país. A lo largo de su carrera acompañó la evolución de la empresa durante distintas generaciones y participó del crecimiento de la industria vitivinícola argentina.

Su trabajo estuvo vinculado tanto al desarrollo de la bodega como a la proyección internacional del vino argentino. Ese recorrido fue uno de los aspectos destacados por el Reino de España al otorgarle la distinción.

Qué es la Orden de Isabel la Católica

La Orden de Isabel la Católica es una condecoración creada por el Reino de España para distinguir a personas e instituciones que realizaron aportes relevantes al fortalecimiento de las relaciones del país con el resto del mundo.

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La Cruz de Oficial integra una de las categorías más importantes de esa orden y reconoce trayectorias con impacto en ámbitos como la cultura, la diplomacia, la ciencia, la economía y la cooperación internacional.

La historia de Luigi Bosca

Fundada en 1901 por Leoncio Arizu, Luigi Bosca cuenta con 125 años de historia y es una de las bodegas familiares más tradicionales de la Argentina.

Actualmente, la empresa continúa en manos de la cuarta generación de la familia Arizu y comercializa sus vinos en más de 60 mercados alrededor del mundo.

LB/ML