Liberaron a los tres abogados imputados en la causa que investiga a la fiscal Juliana Companys

El complejo expediente que mantiene imputada a la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, sumó una nueva instancia recientemente. Después de ser indagados, los abogados Teodora Perassi, Adrián Brochero y Alejandro Bianco recuperaron la libertad. Casi en simultáneo, se presentó una nueva denuncia contra la fiscal que se acumuló a las ya existentes.

La decisión de otorgar la libertad a los letrados fue adoptada por el fiscal Anticorrupción de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, quien les impuso una caución de $20 millones a cada uno.

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La situación de los abogados

Previamente, el juez de control Penal Económico, Gustavo Hidalgo, había rechazado los planteos de nulidad de los tres letrados relativos a sus imputaciones, detenciones y la remisión de todos los expedientes a Córdoba. Uno de los cuestionamientos estuvo referido a los allanamientos y secuestro de teléfonos. El juez no encontró asidero en las críticas y confirmó las actuaciones previas de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulíes, y de la jueza de Control, María Licia Tulián.

Perassi, su pareja Brochero y Bianco -exsecretario de la Fiscalía a cargo de Juliana Companys- están imputados por los delitos de falsedad ideológica y coacción. Según la denuncia que dio inicio a la causa, habrían intentado que un condenado por abuso sexual ofreciera un testimonio incriminatorio hacia otra persona.

A comienzos de mayo, la fiscal Baulíes y la jueza Tulián realizaron allanamientos y se produjo la detención de los tres en el marco de una investigación por la cual había sido imputada la fiscal de Villa María, Juliana Companys, quien enfrenta un delicado panorama judicial, con la imputación penal, sumario administrativo y pedidos de juicios de destitución en el Jury.

JULIANA COMPANYS. Enfrenta un delicado panorama con causa penal, sumario administrativo y denuncias ante el Jury.

Cambio de sede jurisdiccional

La defensa de Companys apeló las resoluciones de Río Segundo y la Cámara de Acusación definió una nueva sede jurisdiccional para continuar la investigación: el Fuero Anticorrupción de la ciudad de Córdoba.

La investigación contra los abogados litigantes continúa en instrucción, a cargo del fiscal Bornancini.

A fines de mayo, el expediente donde Companys está imputada por abuso de autoridad y falsedad ideológica fue remitido al juzgado de Control a cargo de Gustavo Hidalgo con intervención del fiscal Matías Bornancini.

Pocos días antes del inicio de la feria invernal en los tribunales, se acumuló una nueva denuncia contra la fiscal.

Hasta el momento, el expediente tiene tres hechos por las cuales está imputada. Dos denuncias fueron formuladas por el abogado Guillermo Dragotto, defensor de Leonardo Cositorto, por la imputación que le formuló oportunamente a raíz de que un detenido dijo que intentó fugarse. La otra está relacionada a la aparición de Companys en la serie que realizó Netflix sobre las presuntas estafas de Generación Zoe.

Companys también fue denunciada por presuntas presiones a una testigo en la investigación por la desaparición de Mariela Bessonart ocurrida hace un cuarto de siglo y por otra imputada en una causa que tramita la misma fiscal, Alicia Peressutti.

NUEVA DENUNCIA. La abogada Nadia Brossard realizó una presentación que se acumuló a los expedientes tramitados en la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba.

Una nueva denuncia

Días antes del inicio de la feria invernal, se acumuló una nueva presentación en contra de Companys. Las abogadas Nadia Brossard y Verónica Vilches refirieron que un estudio jurídico habría contactado a una persona para que las denuncie. Por ese motivo, pidieron que se investigue el episodio y también solicitaron protección policial. La denuncia fue acumulada a las otras tres radicadas en la Fiscalía a cargo de Bornancini.

Expediente Companys: en capilla en el Jury

Después de la feria judicial de invierno, se reunirá el Jurado de Enjuiciamiento para analizar denuncias contra magistrados provinciales. Uno de los primeros de la lista es el expediente que reúne varias presentaciones contra Companys.

De acuerdo a la información de Perfil CÓRDOBA, hay tres denuncias formalizadas: de Alicia Peresutti, del defensor de Leonardo Cositorto y una presentación con 300 firmas de abogados que litigan en Villa María, quienes cuestionan en duros términos conductas de la fiscal. El tribunal debe aún resolver si abre un proceso que pueda desembocar en la acusación y, eventualmente, en la destitución de la magistrada.