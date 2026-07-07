Homicidio en Córdoba: asesinaron a una jubilada de 83 años

Una jubilada, de 83 años, fue encontrada muerta en una vivienda de barrio Ameghino Sur de la ciudad de Córdoba, informó la Policía.

La mujer, identificada como María Cristina Trejo, fue hallada sin vida en las últimas horas en su casa ubicada en calle Uritorco al 3.600 la zona oeste de la capital cordobesa.

Homicidio de la jubilada

El autor del crimen se habría apoderado de un teléfono celular de la víctima, ya que un vecino de la jubilada le escribió un mensaje por whatsapp y al darse cuenta que no era la mujer dio aviso a la fuerza policial.

Fuentes policiales señalaron que el hombre manifestó que desde el día viernes desconocía el paradero de su vecina y "sentían abundante olor a gas salir del domicilio".

Tras la denuncia bomberos ingresaron y hallaron a la jubilada "sin signos vitales debajo de la cama" y observaron "aparentemente manchas de sangre en dos habitaciones".

El caso es investigado como homicidio y por el momento no hay detenidos.





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