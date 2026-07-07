Natalia de la Sota tras reunirse con Olmos: "La eventual continuidad de este modelo regresivo le hará daño al país"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que “es imprescindible construir una alternativa sólida al gobierno de Javier Milei” tras reunirse con el dirigente peronista Juan Manuel Olmos.

“En Córdoba dialogamos con el compañero Juan Manuel Olmos sobre el presente y el futuro de la Argentina”, confirmó la legisladora cordobesa en su cuenta de la red social “X”.

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“Modelo regresivo”

“La eventual continuidad de este modelo regresivo le hará daño al país, por eso es imprescindible construir una alternativa sólida al gobierno de Javier Milei”, sostuvo De la Sota.

“Coincidimos en que el camino es el diálogo con fuerte sentido federal, la prioridad puesta en la producción y el trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología”, graficó la diputada.

“Una propuesta de renovación y justicia social para el futuro de la Argentina”, concluyó De la Sota.

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PJ Federal

El armador Juan Manuel Olmos es uno de los referentes del denominado PJ Federal, sector al que pertenecen los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz.

“Hay que recordar a Juan Domingo Perón cuando decía que ‘hay que discutir mucho las ideas, poco las cosas y nada las personas’. Tenemos que buscar hacia dónde va el peronismo. Si nos organizamos, el peronismo gana y vuelve a ser gobierno en 2027”, afirmó Olmos en una entrevista reciente con Splendid 990 AM.