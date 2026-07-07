"Cuando no se roba, la plata alcanza": Fernando Rambaldi defendió el plan de obras de La Calera pese a la crisis

El intendente Fernando Rambaldi sostuvo que La Calera continúa ejecutando inversiones en infraestructura, espacios públicos y tratamiento de residuos gracias a un esquema de administración basado en el orden financiero, la recaudación propia y la transparencia.

El jefe comunal reconoció que el escenario económico afecta a todos los municipios y reveló la ciudad dejó de percibir entre 150 y 200 millones de pesos por mes por la baja de la coparticipación, una cifra que representa cerca del 7% del presupuesto mensual.

"Es cierto que la situación económica no es sencilla. Nuestro municipio está perdiendo entre 150 y 200 millones de pesos por mes. Sin embargo, seguimos haciendo obras porque hay gestión y porque se trabaja con transparencia", afirmó en diálogo con Perfil Córdoba.

Según explicó, el equilibrio financiero se logró fortaleciendo los recursos propios del municipio y mejorando los mecanismos de recaudación. "Por primera vez en la historia de La Calera tenemos más ingresos por recaudación propia que por coparticipación. No es un dato menor porque habla de responsabilidad fiscal y también del esfuerzo que hacen los vecinos", destacó.

Las dos grandes obras que impulsa la gestión

Rambaldi explicó que actualmente el municipio concentra sus recursos en dos proyectos de gran escala. El primero es la construcción del nuevo Centro de Transferencia de Residuos (CTR), una obra que supera el 50% de avance y que demanda una inversión superior a 3.000 millones de pesos, desarrollada junto al Ente Metropolitano.

El objetivo, explicó, es reemplazar definitivamente el histórico basural ubicado detrás del cementerio por una planta modelo para el tratamiento de residuos. "Hemos hecho desaparecer el basural histórico de La Calera. Lo limpiamos, lo remediamos y ahora estamos construyendo un centro de transferencia que permitirá hacer más eficiente todo el sistema de recolección y traslado de residuos", señaló.

La segunda obra estratégica es la renovación integral de la avenida Bolívar, uno de los principales accesos a la ciudad. Inicialmente prevista en asfalto, la gestión decidió ejecutarla íntegramente en hormigón. "Tomamos la decisión de hacerla con hormigón H30 de 20 centímetros. Es una obra para toda la vida", aseguró.

Empleo +26 en Córdoba: Buscá una empresa y sumate al mercado laboral

La intervención demanda una inversión cercana a los 100 millones de pesos, financiada en partes iguales entre el municipio y el Gobierno provincial, y ya presenta un avance cercano al 50%.

Plazas, canchas y recuperación de barrios

Además de las obras estructurales, el municipio avanza con el programa "Tu cancha, tu barrio", destinado a recuperar plazas y potreros en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa incluye forestación, iluminación, colocación de mobiliario urbano y puesta en valor de espacios recreativos.

"Queremos llegar a cerca de 25 plazas y canchitas durante esta primera gestión. Venimos inaugurando prácticamente una por mes y vamos cumpliendo el cronograma que nos propusimos", indicó.

"Cuando no se roba, la plata alcanza"

Por otro lado, Rambaldi comentó que hizo colocar en las nuevas máquinas incorporadas al parque automotor municipal. Esa consigna surgió luego de renovar completamente la flota de vehículos municipales mediante una inversión de 1.600 millones de pesos, financiada con recursos propios y un crédito del Banco de Córdoba.

El juicio les salió caro: dos concejales reclamaron un descuento salarial tras faltar al trabajo y la Justicia rechazó la demanda

"Encontramos un municipio sin maquinaria. Somos la séptima ciudad más grande de la provincia y prácticamente no había equipos para trabajar. Compramos máquinas nuevas y hoy tenemos un parque automotor completo", sostuvo.

Según afirmó, anteriormente el municipio destinaba importantes recursos al alquiler de maquinaria. "Lo que antes se gastaba en alquiler de máquinas hoy lo estamos pagando en cuotas, pero capitalizando al municipio", señaló.

En ese sentido, fue más allá y vinculó ese sistema con presuntas prácticas irregulares de gestiones anteriores. "Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la corrupción. La corrupción le roba a la gente el bacheo, las plazas, las obras y las oportunidades".

"La transparencia es la clave. Cuando administrás bien los recursos, las obras no se frenan", sostuvo.