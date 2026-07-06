Quién es Ignacio Devitt, el hombre de confianza de Karina Milei que es el segundo de Diego Santilli

La estructura de poder en la Casa Rosada experimenta una reconfiguración silenciosa pero profunda y, con la designación de Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, acompañando a Diego Santilli a partir del martes pasado, el oficialismo consolida el ascenso de un perfil híbrido: un hombre que combina la ortodoxia de la gestión pública del PRO con la experiencia en el sector privado y vínculos construidos en el mundo del lobby empresarial.

A los 38 años, Devitt acumuló una trayectoria poco habitual para un funcionario de su edad: pasó por la gestión pública, el sector privado, consultoras de asuntos públicos y espacios de articulación empresarial. Esa red de contactos fue uno de los principales atributos que lo llevaron a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro del Gobierno de Javier Milei.

Desde fines de 2025 comenzó a ganar peso dentro de la estructura oficial y, con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, quedó designado como vicejefe de Gabinete. Su incorporación al núcleo duro del Gobierno responde, principalmente, al respaldo de Karina Milei, quien lo convirtió en uno de sus principales operadores políticos.

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Karina Milei sumó a Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete de Diego Santilli

Lejos de ser un recién llegado a la política, Devitt no llegó al Gobierno de Milei desde las filas libertarias. Su recorrido político comenzó vinculado al PRO, donde construyó sus primeros vínculos dentro de la gestión pública.

A saber, sus primeras experiencias laborales fueron en el sector financiero, en empresas como Latin Securities y Delta Asset Management, mientras finalizaba sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante 2010 ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri, donde trabajó como asesor político. Luego pasó al municipio de Vicente López, donde ocupó distintos cargos durante la intendencia de Jorge Macri: fue director de Entidades Intermedias y posteriormente concejal por el bloque PRO.

Ignacio Devitt tuvo una extensa trayectoria en el PRO y pasó por gestiones vinculadas a Mauricio Macri

Paralelamente, en esos años comenzó a construir una red de contactos internacionales, especialmente con China, a partir de vínculos generados durante su etapa de formación. Esa relación le permitió participar en gestiones vinculadas a inversiones y proyectos empresariales.

Cómo llegó al entorno de Javier Milei

El salto al Gobierno libertario se produjo a fines de 2025. Según reconstruyeron fuentes oficiales, Devitt llegó recomendado por Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, a partir del vínculo que tenía con su esposa, Bettina Angeletti, quien lo conocía del ámbito privado.

Su primer rol fue dentro de la estructura de Asuntos Estratégicos, pero rápidamente ganó protagonismo por su capacidad de negociación y sus vínculos con distintos sectores. A partir del respaldo de Karina Milei, pasó a integrar el reducido círculo de funcionarios que participan de las discusiones internas del Gobierno.

Patricia Bullrich quedó en el centro de las tensiones internas del oficialismo por la creciente influencia de los funcionarios cercanos a Karina Milei

El crecimiento político de Devitt generó también tensiones dentro del oficialismo. A través de las últimas semanas tuvo un papel activo en la articulación con legisladores y en la negociación de la agenda parlamentaria del Gobierno, un área donde mantiene una relación compleja con sectores vinculados a Patricia Bullrich.

Su llegada como segundo de Santilli refuerza la influencia del sector más cercano a Karina Milei dentro de la estructura del Ejecutivo. Aunque Devitt y Santilli tienen un vínculo previo por su pasado compartido en el PRO, su desembarco como vicejefe de Gabinete también es leído como una forma de garantizar la presencia de un hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia en la conducción política cotidiana.

Así, con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, Devitt tendrá un rol central en una etapa marcada por las negociaciones con gobernadores, legisladores y aliados parlamentarios.

MV/MSS